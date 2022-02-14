Зеленский: К сожалению, вступление в НАТО зависит не только от Украины

Президент Владимир Зеленский признал, что хотя стремление Украины вступить в НАТО и остается неизменным, ее членство в Альянсе зависит от других стран, и этого нужно просто дождаться.

Источник: Зеленский на встрече с представителями СМИ по результатам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве, его слова передает сайт президента

Прямая речь: "От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью…

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Не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, укрепления своих границ, будущего Альянса, наши амбиции вы прекрасно знаете…

Считаю, мы должны двигаться по тому пути, который выбрали. Все равно на этом пути самое главное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда – посмотрим".

Детали: По его словам, членство Украины в НАТО способствовало бы обеспечению безопасности и территориальной целостности государства, и если бы решение этого вопроса зависело только от Украины, "мы бы расставляли точки над "і" в очень короткие сроки".

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"Но политика "открытых дверей" НАТО – это путь без конкретных сроков", - подчеркнул Зеленский.

Что было раньше: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

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