Путин еще не принял окончательное решение по вторжению – Госдеп США
Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, согласно данным американской разведки, Кремль еще не принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине.
Источник: трансляция пресс-брифинга Прайса
Прямая речь Прайса: "Я хочу ещё раз подчеркнуть, что официальные лица США не заявляли.
Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию из-за дипломатических переговоров".
Детали: В то же время Прайс сообщил, что действия России пока что свидетельствуют, что она планирует широкомасштабное вторжение в Украину, продолжая сосредоточивать военную технику и личный состав вблизи границ с Украиной.
Он подчеркнул, что США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как Россия приступит к деэскалации. На вопрос журналистов, что означает "деэскалация" в понимании американского правительства, Прайс объяснил, что, прежде всего, это касается отвода войск от украинских границ.
В противоположность, по словам пресс-секретаря Госдепа, американская разведка заметила, что Россия завозит все больше ракетных комплексов и артиллерии в подразделения вблизи украинских границ. В частности, Прайс сказал, что Россия поставила их в боевые позиции, поэтому они готовы к оперативному развертыванию и применению в боевых действиях.
Предыстория:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 14 февраля и заверил, что США неукоснительно будут поддерживать Украину, в том числе в случае начала Россией широкомасштабного вторжения.
- США решили временно переместить весь персонал своего посольства в Украине вместе с документацией и техникой из Киева во Львов. До этого стало известно, что США начали эвакуацию своих граждан, работающих в специальной миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Донбасса.
- Журналисты британского издания the Guardian узнали из своих источников, якобы Байден сообщил официально лидерам стран-членов НАТО, что Россия намерена начать широкомасштабное наступление до конца февраля. Наступление должно начатся с нанесения массовых ракетных и авиаударов.