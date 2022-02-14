Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин еще не принял окончательное решение по вторжению – Госдеп США

Денис КарловскийПонедельник, 14 февраля 2022, 22:01
спикер госдепа нед прайс. фото: getty images

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, согласно данным американской разведки, Кремль еще не принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине.

Источник: трансляция пресс-брифинга Прайса

Прямая речь Прайса: "Я хочу ещё раз подчеркнуть, что официальные лица США не заявляли.

Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию из-за дипломатических переговоров".

Детали: В то же время Прайс сообщил, что действия России пока что свидетельствуют, что она планирует широкомасштабное вторжение в Украину, продолжая сосредоточивать военную технику и личный состав вблизи границ с Украиной.

Он подчеркнул, что США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как Россия приступит к деэскалации. На вопрос журналистов, что означает "деэскалация" в понимании американского правительства, Прайс объяснил, что, прежде всего, это касается отвода войск от украинских границ.

В противоположность, по словам пресс-секретаря Госдепа, американская разведка заметила, что Россия завозит все больше ракетных комплексов и артиллерии в подразделения вблизи украинских границ. В частности, Прайс сказал, что Россия поставила их в боевые позиции, поэтому они готовы к оперативному развертыванию и применению в боевых действиях.

Предыстория:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 14 февраля и заверил, что США неукоснительно будут поддерживать Украину, в том числе в случае начала Россией широкомасштабного вторжения.
  • США решили временно переместить весь персонал своего посольства в Украине вместе с документацией и техникой из Киева во Львов. До этого стало известно, что США начали эвакуацию своих граждан, работающих в специальной миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Донбасса.
  • Журналисты британского издания the Guardian узнали из своих источников, якобы Байден сообщил официально лидерам стран-членов НАТО, что Россия намерена начать широкомасштабное наступление до конца февраля. Наступление должно начатся с нанесения массовых ракетных и авиаударов.

Темы: СШАРосcиявойнаПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Залужный сообщает о провокациях в ОРДЛО и напоминает, что Украина обороняется

Новости 17 февраля: угрозы России, масштабные обстрелы на Донбассе

"Это шокирует!": Комитет защиты журналистов требует расследовать нападение на съёмочную группу УП

Поддержка вступления Украины в НАТО самая высокая с 2014 года – "Рейтинг"

Россия пригрозила США и Украине "мерами военно-технического характера"

Украина, Польша и Британия создают новый альянс: официально

Все новости...
США
Госдеп США официально объявил о переезде посольства во Львов
США предоставят Украине 1 миллиард долларов кредитных гарантий – Bloomberg
Еще 8 истребителей США F-15 приземлились в Польше
Последние новости
04:40
Южная Корея — в пятерке стран-лидеров по ежедневной заболеваемости Covid-19
03:40
Франция спустя десятилетие выводит военный контингент из Мали
02:40
СМИ: В Донецкой и Луганской областях перестала работать связь "Киевстар" и "Водафон"
01:39
Олимпиада: У украинской бобслеистки обнаружили допинг, ее отстранили от соревнований
00:39
Число погибших от наводнений и оползней в Бразилии превысило сотню
23:55
Полномасштабную операцию мы не видим. Но есть провокации, чтобы вынудить Украину отстреливаться – Данилов
23:23
Лондон упростил визовые правила для родственников выезжающих из Украины британцев
22:57
Залужный сообщает о провокациях в ОРДЛО и напоминает, что Украина обороняется
22:30
видеоВ Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник
22:11
Новости экономики: Рада увольняет Сенниченко, Поляков продает Firefly
Все новости...