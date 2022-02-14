Путин еще не принял окончательное решение по вторжению – Госдеп США

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, согласно данным американской разведки, Кремль еще не принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине.

Источник: трансляция пресс-брифинга Прайса

Прямая речь Прайса: "Я хочу ещё раз подчеркнуть, что официальные лица США не заявляли.

Реклама:

Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию из-за дипломатических переговоров".

Детали: В то же время Прайс сообщил, что действия России пока что свидетельствуют, что она планирует широкомасштабное вторжение в Украину, продолжая сосредоточивать военную технику и личный состав вблизи границ с Украиной.

Он подчеркнул, что США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как Россия приступит к деэскалации. На вопрос журналистов, что означает "деэскалация" в понимании американского правительства, Прайс объяснил, что, прежде всего, это касается отвода войск от украинских границ.

ВИДЕО ДНЯ

В противоположность, по словам пресс-секретаря Госдепа, американская разведка заметила, что Россия завозит все больше ракетных комплексов и артиллерии в подразделения вблизи украинских границ. В частности, Прайс сказал, что Россия поставила их в боевые позиции, поэтому они готовы к оперативному развертыванию и применению в боевых действиях.

Предыстория: