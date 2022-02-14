Госдеп США официально объявил о переезде посольства во Львов
В Государственном департаменте США официально заявили о временном перемещении посольства в Украине из Киева во Львов.
Источник: заявление госсекретаря Энтони Блинкена на сайте Госдепа, трансляция пресс-брифинга представителя Госдепа Неда Прайса
Прямая речь Прайса: "Это связано с географией, прежде всего. Львов расположен на западе Украины, довольно далеко от границ Украины с Россией и Беларусью. Это делают из соображений обеспечения безопасности для граждан США – сотрудников правительства США.
Мы не считаем, что дипломатам США грозят конкретно расправы или физическое уничтожение военнослужащими России, если они начнут вторжение. Однако, учитывая, какую технику и военные средства Россия развернула в боевом режиме на территории Беларуси и полигонах у украинских границ, мы понимаем, что их атака будет сопровождаться массовыми смертями и ранениями населения. Поэтому в таких условиях невозможно быть уверенными, что американские дипломаты тоже не пострадают".
Детали: В заявлении, опубликованном на сайте, также отмечено, что главным соображением выступает безопасность и жизнь американских дипломатов.
Блинкен отмечает, что это решение временное, и надеется, что вскоре посольство сможет вернуться в свое постоянное помещение в Киеве.
На вопрос журналистов об уничтожении документации и компьютерной техники в посольстве в Киеве, Прайс ответил, что это не является правдой, но в то же время сотрудники посольства действительно обеспечивают частичную утилизацию операционной документации.
Прайс пояснил, что в Украине остаются только ключевые сотрудники, пребывание которых в Украине является критическим для надлежащего выполнения задач, включая временно поверенную в делах США Кристин Квин.
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Предыстория:
- На брифинге Прайс добавил, что разведка США не располагает исчерпывающими данными, что Кремль принял окончательное решение о начале широкомасштабного наступления в Украине.
- 13 февраля собеседники "Европейской правды" в дипломатической службе США подтвердили, что посольство США переедет во Львов. В Киеве останется только технический персонал, следящий за безопасностью в здании. До этого стало известно, что США начали эвакуацию своих граждан, работающих в специальной миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Донбасса.
- Кроме того, США увезли около 150 инструкторов из Нацгвардии США за пределы Украины.
- Журналисты британского издания the Guardian узнали из своих источников, якобы Байден сообщил официально лидерам стран-членов НАТО, что Россия намерена начать широкомасштабное наступление до конца февраля. Наступление должно начатся с нанесения массовых ракетных и авиаударов.
- Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.