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Ахметов планирует вернуться в Украину 16 февраля – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 14 февраля 2022, 23:29
Ринат Ахметов. Фото: Слово і діло

Журналисты сообщают, что олигарх Ринат Ахметов планирует вернуться в Украину и посетить Мариуполь 16 февраля.

Источник: пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова в комментарии новостному агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов в среду 16 февраля будет в Мариуполе".

Предыстория:

  • 13 февраля "Украинская правда" из своих источников в правоохранительных органах узнала, что чартерный самолет Ахметова покинул Уукраину на в направлении Цюриха в Швейцарии. В то же время, источники УП сообщили, что сам Ахметов выехал из Украины ещё 30 января.
  • Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.
  • УП узнала, что 14 февраля в Украину из-за границы вернулся народный депутат и бизнесмен Вадим Новинский.
  • Журналисты британского издания the Guardian узнали из своих источников, якобы Байден сообщил официально лидерам стран-членов НАТО, что Россия намерена начать широкомасштабное наступление до конца февраля. Наступление должно начатся с нанесения массовых ракетных и авиаударов.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Темы: АхметоволигархивойнаМариуполь


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