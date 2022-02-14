Ахметов планирует вернуться в Украину 16 февраля – СМИ

Журналисты сообщают, что олигарх Ринат Ахметов планирует вернуться в Украину и посетить Мариуполь 16 февраля.

Источник: пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова в комментарии новостному агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов в среду 16 февраля будет в Мариуполе".

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