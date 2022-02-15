Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно виконавців теракту біля телеканалу "Еспресо" восени 2017 року; силовики підтвердили, що насильство було спрямоване проти нардепа 8 скликання Ігоря Мосійчука.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Дослівно прокуратура: "…завершено спеціальне досудове розслідування відносно двох осіб, які підозрюються в організації та вчиненні терористичного акту біля телеканалу "Еспресо", внаслідок якого двоє людей загинуло та ще троє громадян, у тому числі чинний на той час народний депутат України, отримали поранення".

Пряма мова Максимець: "Слідство відпрацьовувало декілька версій вчинення злочину, у тому числі, що метою терористичного акту було посягання на життя народного депутата. За результатами розслідування, ця версія знайшла своє підтвердження".

Деталі: Цей резонансний злочин стався 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу на вул. Адама Міцкевича в м. Києві, коли Мосійчук разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після участі в прямому ефірі.

Для замаху зловмисники використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій направленої дії потужністю 450 грам тротилу, який приховали у мопеді, залишеному ними біля входу в приміщення телеканалу.

Внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення від ураження металевими кульками, використаними при виготовленні саморобного вибухового пристрою. Охоронець народного депутата, а також ще один випадковий перехожий від отриманих поранень загинули.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані – громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджанської Республіки, діяли в змові з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Після вчинення злочину один з виконавців виїхав через Республіку Білорусь до Російської Федерації, а інший - через пункт пропуску "Каланчак" до тимчасово окупованої території АР Крим. Наразі вони оголошені у розшук.

За результатами проведення слідчих дій правоохоронцям також вдалося встановити особу поплічника, який безпосередньо допоміг виготовити вибуховий пристрій. Це мешканець міста Києва, обвинувальний акт відносно якого вже перебуває на розгляді в Солом’янському районному суді м. Києва

У зв’язку з переховуванням від слідства двом виконавцям заочно повідомили про підозру та було отримано дозвіл суду на здійснення відносно них спеціального досудового розслідування.

На теперішній час слідство відносно вказаних осіб завершено, матеріали відкрито для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

У прокуратурі резюмують, що в межах досудового розслідування було допитано понад 800 свідків, опрацьовано відеозаписи з 112 камер спостереження, проаналізовано телефонні трафіки понад 10 000 абонентів мобільного зв’язку, проведено 25 судових експертиз.

Додатково: Як уточнила Максимець, у справі про теракт наразі фігурують двоє виконавців злочину, які перебувають у розшуку, а також чоловік, який виготовив вибухівку – він на лаві підсудних. Щодо інших осіб, які можуть бути причетними до організації чи замовлення злочину матеріали виділено в окреме кримінальне провадження. Слідство працює над встановленням усіх причетних до терористичного акту.

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