Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении исполнителей теракта возле телеканала "Эспрессо" осенью 2017 года; силовики подтвердили, что насилие было направлено против нардепа 8-го созыва Игоря Мосийчука.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Дословно прокуратура: "…завершено специальное досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в организации и совершении террористического акта возле телеканала "Эспрессо", в результате которого два человека погибли и еще три гражданина, в том числе действующий в то время народный депутат Украины, получили ранения".

Прямая речь Максимец: "Следствие отрабатывало несколько версий совершения преступления, в том числе, что целью террористического акта было посягательство на жизнь народного депутата. По результатам расследования, эта версия нашла свое подтверждение".

Детали: Это резонансное преступление произошло 25 октября 2017 года возле офиса телеканала по ул. Адама Мицкевича в Киеве, когда Мосийчук вместе с политтехнологом в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире.

Для покушения злоумышленники использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия мощностью 450 грамм тротила, которое скрыли в мопеде, оставленном ими у входа в помещение телеканала.

В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства. Охранник народного депутата, а также еще один случайный прохожий от полученных ран погибли.

Согласно материалам следствия, подозреваемые – граждане Украины, один из которых является уроженцем Азербайджанской Республики, действовали в сговоре с лицом, материалы по которому выделены в отдельное уголовное производство.

После совершения преступления один из исполнителей выехал через Республику Беларусь в Российскую Федерацию, а другой - через пункт пропуска "Каланчак" на временно оккупированную территорию АР Крым. В настоящее время они объявлены в розыск.

По результатам проведения следственных действий правоохранителям также удалось установить личность пособника, который непосредственно помог изготовить взрывное устройство. Это житель города Киева, обвинительный акт, в отношении которого уже находится на рассмотрении в Соломенском районном суде г. Киева

В связи с укрывательством от следствия двум исполнителям заочно сообщили о подозрении и было получено разрешение суда на осуществление в отношении них специального досудебного расследования.

В настоящее время следствие по указанным лицам завершено, материалы открыты для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре резюмируют, что в рамках досудебного расследования было допрошено более 800 свидетелей, проработаны видеозаписи 112 камер наблюдения, проанализированы телефонные трафики более 10 000 абонентов мобильной связи, проведено 25 судебных экспертиз.

Дополнительно: Как уточнила Максимец, в деле о теракте фигурируют двое исполнителей преступления, находящихся в розыске, а также мужчина, который изготовил взрывчатку – он на скамье подсудимых. В отношении других лиц, которые могут быть причастны к организации или заказу преступления, материалы выделены в отдельное уголовное производство. Следствие работает над установлением всех причастных к террористическому акту.

Предыстория: