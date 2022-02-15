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Поліція затримала "анонімного мінера" аеропорту "Бориспіль"

Денис КарловськийВівторок, 15 лютого 2022, 12:27
Поліція затримала анонімного мінера аеропорту Бориспіль
Ілюстративне фото пресслужби Національної поліції

Поліцейські затримали 61-річного чоловіка, який анонімно повідомив про хибне "мінування" міжнародного аерпорту "Бориспіль" у Києві.

Джерело: facebook-сторінка Національної поліції в Київській області

Дослівно: "14 лютого близько 12-ї години до поліції зателефонував чоловік та повідомив про замінування аеропорту "Бориспіль". Задля уникнення відповідальності чоловік повідомив, що сьогодні прилетів та перебуває в місті Харків.

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Поліцейські Бориспільського РУП провели низку заходів та встановили особу правопорушника та його місце знаходження. Ним виявився 61-річний житель села Козлів, який перебував в селі Семенівка у стані алкогольного сп’яніння".

Деталі: Поліцейські оперативно затримали чоловіка та вилучили мобільний телефон, з якого здійснили анонімний дзвінок.

Проти нього порушили справу за кримінальною статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності". Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

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У ході обстеження терміналу D аеропорту вибухотехніками та кінологами 14 лютого жодних підозрілих предметів чи вибухівку не знайшли.

Роботу летовища не зупиняли, і персонал продовжував працювати в штатному режимі.

Затриманий
Затриманий "мінер"
Фото: пресслужба поліції

Чому це важливо: Неправдиві повідомлення про мінування створюють незручності для тисяч жителів міст та призводять до значних витрат бюджетних коштів, оскільки поліція не може ігнорувати дзвінок про "мінування" і щоразу проводить перевірки.

На об’єкт замінування виїжджають слідчо-оперативні групи, група спеціалістів-вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, також часто залучаються працівники патрульної поліції (1-2 екіпажі), пожежно-рятувальна служба ДСНС (1-2 екіпажі) та бригада "швидкої".

Перевірка зазвичай триває 3-4 години. На цей час роботу об’єкта замінування зупиняють, а людей з його території евакуюють.

Передісторія: 

  • З кінця грудня 2021 року правоохоронці в українських містах вимушені перевіряти мости, ТРЦ, школи, станції метрополітену тощо через хибні повідомлення про замінування. Відомо, що принаймні у двох обласних центрах ухвалили рішення перевести школи на дистанційне навчання через постійні дзвінки про "мінування".
  • 10 лютого у великих містах України повідомили про "мінування" всіх торгово-розважальних центрів: вибухівку чи підозрілі предмети не знайшли.
  • СБУ з'ясувала, що українці замовляють "мінування" через телеграм-чати, які контролюються ФСБ РФ.
  • Українські рятувальники заявили, що фейкові "мінування" використовують у цілях залякування населення на тлі можливого російського вторгнення.
  • Очільник Національної поліції Ігор Клименко на початку січня казав, що за одну добу в різних містах України замінували понад шість сотень об'єктів.

Теми: мінуванняаеропортБориспільКиївська область
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