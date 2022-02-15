Полиция задержала "анонимного минёра" аэропорта "Борисполь"
Полицейские задержали 61-летнего мужчину, который анонимно сообщил о ложном "минировании" международного аэропорта "Борисполь" в Киеве.
Источник: facebook-страница Национальной полиции в Киевской области
Дословно: "14 февраля около 12 часов в полицию позвонил мужчина и сообщил о заминировании аэропорта "Борисполь". Дабы избежать ответственности мужчина сообщил, что сегодня прилетел и находится в городе Харьков.
Полицейские Бориспольского РУП провели ряд мероприятий и установили личность правонарушителя и его местонахождение. Им оказался 61-летний житель села Козлив, находившийся в селе Семеновка в состоянии алкогольного опьянения".
Детали: Полицейские оперативно задержали мужчину и изъяли мобильный телефон, с которого был соверешн анонимный звонок.
Против него возбудили дело по уголовной статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности". Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
В ходе обследования терминала D аэропорта взрывотехниками и кинологами 14 февраля никаких подозрительных предметов или взрывчатки не нашли.
Работу аэродрома не останавливали, и персонал продолжал работать в штатном режиме.
Почему это важно: Неправдивые сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей городов и приводят к значительным расходам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.
На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются работники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой" .
Проверка обычно длится 3-4 часа. На время проверки работу объекта заминирования останавливают, а людей с его территории эвакуируют.
Предыстория:
- С конца декабря 2021 правоохранители в украинских городах вынуждены проверять мосты, ТРЦ, школы, станции метрополитена и т.д. из-за ложных сообщений о заминировании. Известно, что, по крайней мере, в двух областных центрах приняли решение перевести школы на дистанционное обучение через постоянные звонки о "минировании".
- 10 февраля в крупных городах Украины сообщили о "минировании" всех торгово-развлекательных центров: взрывчатку или подозрительные предметы не нашли.
- СБУ выяснила, что украинцы заказывают "минирование" через телеграмм-чаты, контролируемые ФСБ РФ.
- Украинские спасатели заявили, что фейковые "минирования" используют в целях устрашения населения на фоне возможного российского вторжения.
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко в начале января говорил, что за сутки в разных городах Украины заминировали более шести сотен объектов.