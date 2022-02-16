ДТП з кортежем Ярославського: речі загиблого "знайшлися" після розголосу в ЗМІ
Одяг загиблого в аварії з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського "знайшовся" у приміщенні моргу після розголосу у ЗМІ.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "Після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка, усі речі "знайшлися" у службовому приміщенні чугуївського моргу".
Деталі: Повідомляється, що наразі триває огляд місця події.
Правоохоронці відбирають зразки ДНК з пакету, у якому виявили речі, з речей і наявних папілярних візерунків.
Також відбирають відбитки пальців рук працівників установи, щоб встановити причетних до зникнення одягу загиблого.
Після зникнення у працівників установи проводили обшуки, а 15 лютого керівництво бюро повідомило про виявлений пакет із речами загиблого.
Поліцейські також відпрацьовують камери відеоспостереження.
Що було раніше: 15 лютого стало відомо, що з моргу зник одяг чоловіка, який загинув в аварії за участю кортежу Ярославського.
Після цього, правоохоронці виставили охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.
Передісторія:
- За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, жертву ДТП переїхали двічі. Крім цього, співрозмовник УП зазначав, що бізнесмен був на місці події.
- А чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент аварії перебував далеко від місця події.
- Після спроби фальсифікації справи з посади звільнили начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Ярославського повернутися в Україну, бо у правоохоронців є до нього багато питань.
- Бізнесмен до 19 лютого включно відпочиває за кордоном. Про дату його повернення пресслужба компанії Ярославського не повідомляла.