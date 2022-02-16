ДТП з кортежем Ярославського: речі загиблого "знайшлися" після розголосу в ЗМІ

Одяг загиблого в аварії з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського "знайшовся" у приміщенні моргу після розголосу у ЗМІ.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка, усі речі "знайшлися" у службовому приміщенні чугуївського моргу".

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Деталі: Повідомляється, що наразі триває огляд місця події.

Правоохоронці відбирають зразки ДНК з пакету, у якому виявили речі, з речей і наявних папілярних візерунків.

Також відбирають відбитки пальців рук працівників установи, щоб встановити причетних до зникнення одягу загиблого.

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Після зникнення у працівників установи проводили обшуки, а 15 лютого керівництво бюро повідомило про виявлений пакет із речами загиблого.

Поліцейські також відпрацьовують камери відеоспостереження.

Що було раніше: 15 лютого стало відомо, що з моргу зник одяг чоловіка, який загинув в аварії за участю кортежу Ярославського.

Після цього, правоохоронці виставили охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

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