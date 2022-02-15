ДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

З моргу на Харківщині, де трапилася смертельна аварія за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, зник одяг загиблого чоловіка.

Джерело: звернення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського

Пряма мова: "Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини.

Також вчора за цим фактом поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статею приховування доказів. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за своєне...

Повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський, у нас є до Вас багато запитань".

Що було раніше: Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах.

Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

Також, за даними УП, чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував далеко від місця події.

У Нацполіції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викличуть на допит після повернення в Україну.

У пресслужбі компанії Ярославського повідомили, що той полетів до Лондона, щоб побути з сім'єю і до 19 лютого у нього запланований відпочинок, але не повідомили, коли він повернеться в Україну.

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