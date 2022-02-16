Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего "нашлись" после огласки в СМИ

Алена МазуренкоСреда, 16 февраля 2022, 15:29
ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего нашлись после огласки в СМИ
фото: Нацполиция

Одежда погибшего в аварии с кортежем бизнесмена Александра Ярославского "нашлась" в помещении морга после огласки в СМИ.

Источник: прессслужба Нацполиции

Дословно: "После огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего мужчины, все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга".

Реклама:
 

Детали: Сообщается, что в настоящее время идет осмотр места происшествия.

Правоохранители отбирают образцы ДНК из "пакета", в котором обнаружили вещи, из вещей и имеющихся папиллярных узоров.

 

Также отбирают отпечатки пальцев рук работников учреждения, чтобы установить причастных к исчезновению одежды погибшего.

ВИДЕО ДНЯ

После исчезновения у работников учреждения проводились обыски, а 15 февраля руководство бюро сообщило об обнаруженном пакете с вещами погибшего.

Полицейские также отрабатывают камеры видеонаблюдения.

 

Что было раньше: 15 февраля стало известно, что из морга исчезла одежда мужчины, погибшего в аварии с участием кортежа Ярославского.

После этого правоохранители выставили охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Предыстория:

  • По информации источников УП в правоохранительных органах, жертву ДТП переехали дважды. Кроме того, собеседник УП отмечал, что бизнесмен был на месте происшествия.
  • А мужчина, который "сдался" правоохранителям как виновник ДТП, на момент аварии находился вдали от места происшествия.
  • После попытки фальсификации дела с должности уволили начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Ярославского вернуться в Украину, потому что у правоохранителей есть к нему много вопросов.
  • Бизнесмен до 19 февраля включительно отдыхает за границей. О дате его возвращения пресс-служба компании Ярославского не сообщала.

Темы: ЯрославскийДТПХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Ярославский
УП в Ницце нашла яхту Ярославского: обещал продать, но на ней до сих пор катается его жена
Ярославский сдал образец ДНК и согласился на допрос - источники
Ярославский вернулся в Украину
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: