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ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего "нашлись" после огласки в СМИ

Мазуренко Алена Среда, 16 февраля 2022, 16:29
фото: Нацполиция

Одежда погибшего в аварии с кортежем бизнесмена Александра Ярославского "нашлась" в помещении морга после огласки в СМИ.

Источник: прессслужба Нацполиции

Дословно: "После огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего мужчины, все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга".

 

Детали: Сообщается, что в настоящее время идет осмотр места происшествия.

Правоохранители отбирают образцы ДНК из "пакета", в котором обнаружили вещи, из вещей и имеющихся папиллярных узоров.

 

Также отбирают отпечатки пальцев рук работников учреждения, чтобы установить причастных к исчезновению одежды погибшего.

После исчезновения у работников учреждения проводились обыски, а 15 февраля руководство бюро сообщило об обнаруженном пакете с вещами погибшего.

Полицейские также отрабатывают камеры видеонаблюдения.

 

Что было раньше: 15 февраля стало известно, что из морга исчезла одежда мужчины, погибшего в аварии с участием кортежа Ярославского.

После этого правоохранители выставили охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Предыстория:

  • По информации источников УП в правоохранительных органах, жертву ДТП переехали дважды. Кроме того, собеседник УП отмечал, что бизнесмен был на месте происшествия.
  • А мужчина, который "сдался" правоохранителям как виновник ДТП, на момент аварии находился вдали от места происшествия.
  • После попытки фальсификации дела с должности уволили начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал Ярославского вернуться в Украину, потому что у правоохранителей есть к нему много вопросов.
  • Бизнесмен до 19 февраля включительно отдыхает за границей. О дате его возвращения пресс-служба компании Ярославского не сообщала.

Темы: ЯрославскийДТПХарьковская область


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