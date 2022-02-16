ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего "нашлись" после огласки в СМИ

Одежда погибшего в аварии с кортежем бизнесмена Александра Ярославского "нашлась" в помещении морга после огласки в СМИ.

Источник: прессслужба Нацполиции

Дословно: "После огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего мужчины, все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга".

Детали: Сообщается, что в настоящее время идет осмотр места происшествия.

Правоохранители отбирают образцы ДНК из "пакета", в котором обнаружили вещи, из вещей и имеющихся папиллярных узоров.

Также отбирают отпечатки пальцев рук работников учреждения, чтобы установить причастных к исчезновению одежды погибшего.

После исчезновения у работников учреждения проводились обыски, а 15 февраля руководство бюро сообщило об обнаруженном пакете с вещами погибшего.

Полицейские также отрабатывают камеры видеонаблюдения.

Что было раньше: 15 февраля стало известно, что из морга исчезла одежда мужчины, погибшего в аварии с участием кортежа Ярославского.

После этого правоохранители выставили охрану у морга, где находится тело погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

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