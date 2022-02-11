ДТП з кортежем Ярославського: спробу фальсифікації справи розслідуватиме ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Джерело: пресцентр ДБР

Деталі: Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

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Пряма мова директора ДБР Олексія Сухачова: "Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск".

Нагадаємо: ДБР майже пів року не може визначити, хто був за кермом авто, яке спричинило ДТП на Бориспільській трасі, та учасником якого був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін.

Що передувало: Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що у справі щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського на Харківщині щодо співробітників Нацполіції Харківщини і прокурорів Харківської обласної прокуратури проведуть розслідування.

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