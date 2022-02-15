ДТП і кортеж Ярославського: поліція виставила охорону біля моргу, звідки зникли речові докази

Правоохоронці виставили охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Поліція харківської області виставила охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого в ДТП з кортежем Ярославського після того, як звідти викрали його одяг.

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За даними УП, фрагменти одягу були знайдені на колесах машини і були важливим речовим доказом у справі.

Що було раніше: 15 лютого стало відомо, що з моргу зник одяг чоловіка, який загинув в аварії за участю кортежу Ярославського.

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, жертву ДТП переїхали двічі. Крім цього, співрозмовник УП зазначав, що бізнесмен був на місці події.

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А чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент аварії перебував далеко від місця події.

Після спроби фальсифікації справи з посади звільнили начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Ярославського повернутися в Україну, бо у правоохоронців є до нього багато питань.

Бізнесмен до 19 лютого включно відпочиває за кордоном. Про дату його повернення пресслужба компанії Ярославського не повідомляла.

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