ДТП і кортеж Ярославського: поліція виставила охорону біля моргу, звідки зникли речові докази
Правоохоронці виставили охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: Поліція харківської області виставила охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого в ДТП з кортежем Ярославського після того, як звідти викрали його одяг.
За даними УП, фрагменти одягу були знайдені на колесах машини і були важливим речовим доказом у справі.
Що було раніше: 15 лютого стало відомо, що з моргу зник одяг чоловіка, який загинув в аварії за участю кортежу Ярославського.
За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, жертву ДТП переїхали двічі. Крім цього, співрозмовник УП зазначав, що бізнесмен був на місці події.
А чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент аварії перебував далеко від місця події.
Після спроби фальсифікації справи з посади звільнили начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Ярославського повернутися в Україну, бо у правоохоронців є до нього багато питань.
Бізнесмен до 19 лютого включно відпочиває за кордоном. Про дату його повернення пресслужба компанії Ярославського не повідомляла.
Передісторія:
- Пізно вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
- Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
- Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій. Мовляв, уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості "здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав". Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.