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ДТП і кортеж Ярославського: поліція виставила охорону біля моргу, звідки зникли речові докази

Мазуренко Альона Вівторок, 15 лютого 2022, 18:33
ФОТО АВТО ЯРОСЛАВСЬКОГО. УП

Правоохоронці виставили охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського. 

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Поліція харківської області виставила охорону біля моргу, де знаходиться тіло загиблого в ДТП з кортежем Ярославського після того, як звідти викрали його одяг.

За даними УП, фрагменти одягу були знайдені на колесах машини і були важливим речовим доказом у справі.

Що було раніше: 15 лютого стало відомо, що з моргу зник одяг чоловіка, який загинув в аварії за участю кортежу Ярославського.

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, жертву ДТП переїхали двічі.  Крім цього, співрозмовник УП зазначав, що бізнесмен був на місці події.

А чоловік, який "здався" правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент аварії перебував далеко від місця події.

Після спроби фальсифікації справи з посади звільнили начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Ярославського повернутися в Україну, бо у правоохоронців є до нього багато питань.

Бізнесмен до 19 лютого включно відпочиває за кордоном. Про дату його повернення пресслужба компанії Ярославського не повідомляла. 

Передісторія:

  • Пізно вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій. Мовляв, уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості "здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав". Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

Теми: ЯрославськийДТПХарківполіція
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