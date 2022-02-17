Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия увеличила на 7 тысяч количество военных на границе с Украиной – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 03:37
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.

Источник: представитель Белого дома на правах анонимности, цитирует The Associated Press

Детали: Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил: Запад обнаружил, что Россия увеличила свои силы вблизи Украины на 7 000 военных, причем некоторые из них прибыли в ближайшую среду, и что Россия заметно увеличила количество ложных заявлений, которые Кремль может использовать в качестве повода для вторжения.

Чиновник сказал, что эти заявления "включали сообщения о безымянных могилах мирных жителей, якобы убитых украинскими силами, о том, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие, а также о том, что Запад посылает "подпольщиков", чтобы убивать украинцев".

Собеседник АР общался на правах анонимности и не предоставил доказательств своих утверждений.

Что предшествовало: Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для выдвижения требований.

Предыстория:

  • Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.
  • Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.
  • Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.
  • Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.

Темы: СШАРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

22 февраля возможны кибератаки на украинские веб-ресурсы – CERT-UA

Спецрежим полиции продлили

ЕС окончательно согласовал 1,2 миллиарда евро помощи Украине

фотоПод посольством России в Киеве проходит акция в поддержку политзаключенных

РосСМИ сообщают о прибытии 61 тысячи человек из ОРДЛО, уже 6 регионов ввели ЧС 

фотоНовые спутниковые снимки свидетельствуют об активности войск России у границы Украины – CNN

Все новости...
США
Разведка США не видит отвода войск РФ от украинской границы
Беспилотник США делает круги между Киевом и Донбассом, а над Крымом – разведывательный самолет
Госсекретарь США предостерег РФ от признания "независимости" ОРДЛО
Последние новости
15:30
Шольц в понедельник проведет телефонный разговор с Путиным
15:26
Президент Эстонии приедет в Украину 22 февраля
15:15
Крупнейшая криптобиржа мира Binance приостанавливает работу в Израиле: причины
15:04
Роспропаганда уже заявила о якобы вторжении украинских войск в Россию
15:01
Укрпочта запустила переводы по номеру телефона
14:59
картаВ Украине местами пройдут дожди, но будет тепло
14:54
Российское консульство в Одессе прекращает прием граждан
14:52
В Минздраве объяснили, что делать при симптомах COVID-19, если нет семейного врача
14:46
видеоООС: число раненых на выходных военных возросло
14:37
Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным – СМИ
Все новости...