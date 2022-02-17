Россия увеличила на 7 тысяч количество военных на границе с Украиной – СМИ

Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.

Источник: представитель Белого дома на правах анонимности, цитирует The Associated Press

Детали: Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил: Запад обнаружил, что Россия увеличила свои силы вблизи Украины на 7 000 военных, причем некоторые из них прибыли в ближайшую среду, и что Россия заметно увеличила количество ложных заявлений, которые Кремль может использовать в качестве повода для вторжения.

Чиновник сказал, что эти заявления "включали сообщения о безымянных могилах мирных жителей, якобы убитых украинскими силами, о том, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие, а также о том, что Запад посылает "подпольщиков", чтобы убивать украинцев".

Собеседник АР общался на правах анонимности и не предоставил доказательств своих утверждений.

Что предшествовало: Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для выдвижения требований.

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