Россия увеличила на 7 тысяч количество военных на границе с Украиной – СМИ
Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.
Источник: представитель Белого дома на правах анонимности, цитирует The Associated Press
Детали: Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил: Запад обнаружил, что Россия увеличила свои силы вблизи Украины на 7 000 военных, причем некоторые из них прибыли в ближайшую среду, и что Россия заметно увеличила количество ложных заявлений, которые Кремль может использовать в качестве повода для вторжения.
Чиновник сказал, что эти заявления "включали сообщения о безымянных могилах мирных жителей, якобы убитых украинскими силами, о том, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие, а также о том, что Запад посылает "подпольщиков", чтобы убивать украинцев".
Собеседник АР общался на правах анонимности и не предоставил доказательств своих утверждений.
Что предшествовало: Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для выдвижения требований.
Предыстория:
- Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.
- Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.
- Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.
- Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.