У Міноборони РФ заявили, що ще один ешелон військової техніки залишив Крим після навчань
Четвер, 17 лютого 2022, 09:41
Міноборони Росії заявляє, що новий ешелон із військовою технікою підрозділів Південного військового округу залишив окупований Крим після навчань.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ
Дослівно відомство: "Черговий ешелон з військовою технікою підрозділів Південного військового округу перетнув Кримський міст на шляху до пункту постійної дислокації після завершення планових навчань.
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Підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом".
Деталі: Повідомляється, що Крим залишили близько десяти військових колон з великогабаритними, великоваговими та небезпечними вантажами.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів.
- Також розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.
- Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що останній звіт розвідки не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від українських кордонів.
- Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.