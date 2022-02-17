У Міноборони РФ заявили, що ще один ешелон військової техніки залишив Крим після навчань

Міноборони Росії заявляє, що новий ешелон із військовою технікою підрозділів Південного військового округу залишив окупований Крим після навчань.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно відомство: "Черговий ешелон з військовою технікою підрозділів Південного військового округу перетнув Кримський міст на шляху до пункту постійної дислокації після завершення планових навчань.

Підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом".

Деталі: Повідомляється, що Крим залишили близько десяти військових колон з великогабаритними, великоваговими та небезпечними вантажами.

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