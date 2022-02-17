В Минобороны РФ заявили, что еще один эшелон военной техники покинул Крым после учений

Минобороны России заявляет, что новый эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа покинул оккупированный Крым после учений.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно ведомство: "Очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

Реклама:

Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом".

Детали: Сообщается, что Крым покинули около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ