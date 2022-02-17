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В Минобороны РФ заявили, что еще один эшелон военной техники покинул Крым после учений

Ирина БалачукЧетверг, 17 февраля 2022, 09:41
В Минобороны РФ заявили, что еще один эшелон военной техники покинул Крым после учений
Фото с сайта Минобороны России

Минобороны России заявляет, что новый эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа покинул оккупированный Крым после учений.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно ведомство: "Очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

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Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом".

Детали: Сообщается, что Крым покинули около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в учениях в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет признаков реального увода войск Россией от украинских границ. 
  • Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии и если она выберет путь агрессии.
  • Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что последний отчет разведки не содержит никаких доказательств того, что Россия уводит свои войска от украинских границ.
  • Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.

Темы: РосcияКрымармия
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