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WP: Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — розвіддані США

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 лютого 2022, 04:40
WP: Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — розвіддані США
ФОТО: GETTY IMAGES

Оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощами, щоб замаскувати свої справжні наміри – розвіддані свідчать, що РФ може під чужим прапором здійснити хімічну атаку.

Джерело: чотири чиновники США у WP

Деталі:  Зокрема, американський чиновник заявив, що Вашингтон отримав "достовірну інформацію про те, що заяви Росії можуть бути частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести США в оману".  Двоє інших офіційних осіб США та один європейський чиновник незалежно один від одного підтвердили, що вони знайомі з розвідданими. Усі чотири чиновники говорили на умовах анонімності.

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Двоє офіційних осіб США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів, а потім використає трупи, щоб створити враження, що українці отруїли газом і вбили мирних жителів. Один із чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Офіційним особам США ще належить надати більшу частину доказів, що лежать в основі їх тверджень про пересування військ або операції під чужим прапором.

Виступаючи в Раді Безпеки ООН у четвер, держсекретар Ентоні Блінкен перерахував можливості, які Росія може використати як приводи для втручання, включаючи організацію атаки з використанням хімічної зброї. Блінкен сказав, що  потенційні російські дії під чужим прапором можуть включати "сфабрикований так званий терористичний акт на території Росії", фальшиву масову могилу, інсценовану атаку безпілотників на цивільних осіб або "фальшиву, навіть справжню атаку із застосуванням хімічної зброї".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 лютого Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.
  • Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів. На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.
  • Також розвідка США не підтверджуєвідведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.
  • Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.

Теми: війнаРосія
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