WP: Россия может инсценировать химическую атаку под чужим флагом — разведданные США

Объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был умышленными уловками, чтобы замаскировать свои истинные намерения – разведданные свидетельствуют, что РФ может под чужим флагом совершить химическую атаку.

Источник: четыре чиновника США в WP

Детали: В частности, американский чиновник заявил, что Вашингтон получил "достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение". Два других официальных лица США и один европейский чиновник независимо друг от друга подтвердили, что они знакомы с разведданными. Все четыре чиновника разговаривали на условиях анонимности.

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Двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, указывающие на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

Официальным лицам США еще предстоит предоставить большую часть доказательств, лежащих в основе их утверждений о передвижении войск или операциях под чужим флагом.

Выступая в Совете Безопасности ООН в четверг, госсекретарь Энтони Блинкен перечислил возможности, которые Россия может использовать в качестве поводов для вторжения, включая организацию атаки с использованием химического оружия. Блинкен сказал, что потенциальные российские действия под чужим флагом могут включать "сфабрикованный так называемый террористический акт на территории России", фальшивую массовую могилу, инсценированную атаку беспилотников на гражданских лиц или "фальшивую, даже настоящую атаку с применением химического оружия".

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Что предшествовало: 17 февраля Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.

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