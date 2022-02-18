Шуфрич має віллу в Криму, оформлену за російськими законами – Схеми

Родина народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича має нерухомість в окупованому Криму, оформлену відповідно до російського законодавства.

Джерело: розслідування програми "Схеми"

Деталі: Журналісти видання знайшли докази, що родина нардепа Шуфрича володіє правом власності на маєток у селищі Сімеїз з 2013 року. Проте після російської окупації півострова в 2014 році, її переоформили відповідно до вимог російського законодавства.

Реклама:

Журналісти знайшли у російському кадастрі документи, які підтверджують, що родина Шуфричів оформила власність на маєток і земельну ділянку 2019 року через фірму, зареєстровану в Москві.

Як пояснили виданню юристи, правозахисники та офіційні представники української влади, виконання вимог законодавства країни-окупанта нардепом фактично легітимізує факт окупації та анексії.

Маєток Шуфрича розташований на узбережжі поруч із віллою іншого нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

ВІДЕО ДНЯ

Журналістка "Центру журналістських розслідувань" Валентини Самар розповіла автором матеріалу, що земельні ділянки під ці два маєтки віддали з держвласності в приватне володіння в 2000-х роках. Тодішній віце-прем’єр Дмитро Табачник, у ході реформи з "оптимізації" оздоровчих закладів на Кримському узбережжі, передав ці земельні ділянки через низку фірм у власність дружини Медведчука Оксані Марченко.

У 2013 році частину ділянки за 3 мільйони 300 тисяч гривень власники продали компанії "Авто бізнес груп". Подружжя Марченко і Медведчука погодились продати цю частину ділянки майже вдвічі дешевше від експертної оцінки вартості ділянки, яка становила тоді 5,5 мільйонів гривень.

Недобудований будинок на цій ділянці оцінили ще в близько 11 мільйонів гривень.

Угоду підписав керівник компанії Віктор Сидорук, який був помічником нардепа Шуфрича.

Згодом права власності та реєстрації оформили через низку фірм-офшорів на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром котрих зазначений Іван Шуфрич, 81-річний батько нардепа Нестора Шуфрича.

ФОто: Радіо Свобода/Схеми

Водночас, джерела журналістів у податковій твердять, що Іван Шуфрич з початку 2000-х заробив сукупно близько 2 мільйонів гривень, що значно менше за суму вартості маєтку й земельної ділянки в Сімеїзі.

За даними авторів розслідування, наприкінці 2021 року помітили купи будівельного сміття біля недобудованого маєтку, табличку "приватна власність" та охоорону довкола об’єкту.

Крім того, компанія придбала додаткові суміжні ділянки землі вже після російської анексії Криму, відповідно до російського законодавства.

Шуфрич заявив журналістам, що майонм володіє його родина й воно оформлене відповідно до українського законодавства, без порушень.

Експерти, з якими поспілкувались автори розслідування, прокоментували, що українське законодавство не передбачає, щоби громадяни України підтверджували своє право власності відповідно до законів держави-окупанта. Також, за словами російських журналістів-розслідувачів, фактично російська окупаційна влада не дозволила вести справи будь-якій людині поблизу маєтків та державних дач посадовців Кремля та їхнього оточення, адже в Сімеїзі неподалік розташовані резиденції російського президента Володимира Путіна, експрезидента Дмитра Мєдвєдєва та керівництва ФСБ.

Передісторія: