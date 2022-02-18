Шуфрич владеет виллой в Крыму, оформленной по российским законам – Схемы

Семья народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич имеет недвижимость в оккупированном Крыму, оформленную в соответствии с российским законодательством.

Источник: расследование программы "Схемы"

Детали: Журналисты издания нашли доказательства, что семья нардепа Шуфрича владеет правом собственности на имение в поселке Симеиз с 2013 года. Однако после российской оккупации полуострова в 2014 году ее переоформили в соответствии с требованиями российского законодательства.

Журналисты нашли в российском кадастре документы, подтверждающие, что семья Шуфричей оформила собственность на загородный дом и земельный участок в 2019 году через фирму, зарегистрированную в Москве.

Как объяснили изданию юристы, правозащитники и официальные представители украинской власти, выполнение требований законодательства страны-оккупанта нардепом фактически легитимизирует факт российской оккупации и аннексии.

Имение Шуфрича расположено на побережье рядом с виллой другого нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Журналистка "Центра журналистских расследований" Валентины Самар рассказала автором материала, что земельные участки под эти два имения отдали из госсобственности в частное владение в 2000-х годах. Тогдашний вице-премьер Дмитрий Табачник, в ходе реформы "оптимизации" оздоровительных заведений на Крымском побережье, передал эти земельные участки через ряд фирм в собственность жены Медведчука Оксане Марченко.

В 2013 году часть участка за 3 миллиона 300 тысяч гривен владельцы продали компании "Авто бизнес групп". Марченко и Медведчук согласились продать эту часть участка почти вдвое дешевле экспертной оценки стоимости участка, которая тогда составляла 5,5 миллионов гривен.

Недостроенный дом на этом участке оценили еще около 11 миллионов гривен.

Договор подписал руководитель компании Виктор Сидорук, являвшийся помощником нардепа Шуфрича.

Впоследствии право собственности и регистрации оформили через ряд офшорных компаний на Кипре, конечным бенефициаром которых указан Иван Шуфрич, 81-летний отец нардепа Нестора Шуфрича.

Фото: Радио Свобода/Схемы

В то же время источники журналистов в налоговой утверждают, что Иван Шуфрич с начала 2000-х заработал совокупно около 2 миллионов гривен, что значительно меньше суммы стоимости имения и земельного участка в Симеизе.

По данным авторов расследования, в конце 2021 года заметили кучи строительного мусора возле недостроенного имения, табличку "частная собственность" и охрану вокруг объекта.

Кроме того, компания приобрела дополнительные смежные участки земли уже после российской аннексии Крыма, согласно российскому законодательству.

Шуфрич заявил журналистам, что имущество принадлежит его семье, и оно оформлено в соответствии с украинским законодательством, без нарушений.

Эксперты, с которыми пообщались авторы расследования, прокомментировали, что украинское законодательство не предусматривает, чтобы граждане Украины подтверждали свое право собственности в соответствии с законами государства-оккупанта. Также, по словам российских журналистов-расследователей, фактически российские оккупационные власти не позволили бы обустраиваться любому человеку вблизи поместий и государственных дач чиновников Кремля и их окружения, ведь в Симеизе неподалеку расположены резиденции российского президента Владимира Путина, экспрезидента Дмитрия Медведева и руководства ФСБ.

Предыстория: