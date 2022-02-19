Командувач ОС про “евакуацію” в ОРДЛО: Ймовірний теракт
За даними розвідки, в зв’язку з так званою "евакуацією" мешканців ОРДЛО через "загрозу з боку Києва" є висока імовірність теракту зі смертями серед мирного населення.
Джерело: командувач Об’єднаних сил Олександр Павлюк у Facebook, СБУ, "Слуга народу" у Telegram
Пряма мова Павлюка: "На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок, літніх людей під виглядом евакуації.
За даними нашої розвідки, є велика імовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових".
Деталі: У "Слузі народу" заявили, що не мають жодного сумніву, що мета цієї "евакуації" - штучно створити привід для повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, зазначається, що Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом, відповідно – не планувала й не планує жодної наступальної операції на Донбасі.
В СБУ також наголосили, що заяви терористів про нібито наступальну операцію ЗСУ – суцільний фейк.
Передісторія:
- Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Пушилін заявив, що українська армія наростила сили на межі із непідконтрольною територією і "готова до силового захоплення" Донбасу.
- Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
- Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.
- Стало відомо, що відеозвернення Пушиліна та Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їх публікації.