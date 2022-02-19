Командувач ОС про “евакуацію” в ОРДЛО: Ймовірний теракт

За даними розвідки, в зв’язку з так званою "евакуацією" мешканців ОРДЛО через "загрозу з боку Києва" є висока імовірність теракту зі смертями серед мирного населення.

Джерело: командувач Об’єднаних сил Олександр Павлюк у Facebook, СБУ, "Слуга народу" у Telegram

Пряма мова Павлюка: "На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок, літніх людей під виглядом евакуації.

За даними нашої розвідки, є велика імовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових".

Деталі: У "Слузі народу" заявили, що не мають жодного сумніву, що мета цієї "евакуації" - штучно створити привід для повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, зазначається, що Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом, відповідно – не планувала й не планує жодної наступальної операції на Донбасі.

В СБУ також наголосили, що заяви терористів про нібито наступальну операцію ЗСУ – суцільний фейк.

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