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Командувач ОС про “евакуацію” в ОРДЛО: Ймовірний теракт

Субота, 19 лютого 2022, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

За даними розвідки, в зв’язку з так званою "евакуацією" мешканців ОРДЛО через "загрозу з боку Києва" є висока імовірність теракту зі смертями серед мирного населення.

Джерело: командувач Об’єднаних сил Олександр Павлюк у Facebook, СБУ, "Слуга народу" у Telegram

Пряма мова Павлюка: "На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок, літніх людей під виглядом евакуації.

За даними нашої розвідки,  є велика імовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових".  

Деталі: У "Слузі народу" заявили, що не мають жодного сумніву, що мета цієї "евакуації" - штучно створити привід для повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, зазначається, що Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом, відповідно – не планувала й не планує жодної наступальної операції на Донбасі.

В СБУ також наголосили, що заяви терористів про нібито наступальну операцію ЗСУ – суцільний фейк.

Передісторія:

  • Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. Пушилін заявив, що українська армія наростила сили на межі із непідконтрольною територією і "готова до силового захоплення" Донбасу.
  • Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
  • Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.
  • Стало відомо, що відеозвернення Пушиліна та Пасічника, в яких вони говорять про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва", було записано 16 лютого за два дні до їх публікації.

Теми: ОРДЛОвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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