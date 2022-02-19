Командующий ОС об "эвакуации" в ОРДЛО: Вероятен теракт

По данным разведки, в связи с так называемой "эвакуацией" жителей ОРДЛО из-за "угрозы со стороны Киева" высока вероятность теракта со смертями среди мирного населения.

Источник: командующий Объединенными силами Александр Павлюк в Facebook, СБУ, "Слуга народа" в Telegram

Прямая речь Павлюка: "На данный момент оккупанты осуществляют скопление беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации.

По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных".

Детали: В "Слуге народа" заявили, что не сомневаются, что цель этой "эвакуации" - искусственно создать повод для полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Кроме того, отмечается, что Украина не рассматривает возможность освобождения временно оккупированных территорий военным путем, соответственно – не планировала и не планирует никакой наступательной операции на Донбассе.

В СБУ также подчеркнули, что заявления террористов о якобы наступательной операции ВСУ – сплошной фейк.

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