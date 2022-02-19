Командующий ОС об "эвакуации" в ОРДЛО: Вероятен теракт
По данным разведки, в связи с так называемой "эвакуацией" жителей ОРДЛО из-за "угрозы со стороны Киева" высока вероятность теракта со смертями среди мирного населения.
Источник: командующий Объединенными силами Александр Павлюк в Facebook, СБУ, "Слуга народа" в Telegram
Прямая речь Павлюка: "На данный момент оккупанты осуществляют скопление беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации.
По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных".
Детали: В "Слуге народа" заявили, что не сомневаются, что цель этой "эвакуации" - искусственно создать повод для полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Кроме того, отмечается, что Украина не рассматривает возможность освобождения временно оккупированных территорий военным путем, соответственно – не планировала и не планирует никакой наступательной операции на Донбассе.
В СБУ также подчеркнули, что заявления террористов о якобы наступательной операции ВСУ – сплошной фейк.
Предыстория:
- Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Пушилин заявил, что украинская армия нарастила силы на границе с неподконтрольной территорией и "готова к силовому захвату" Донбасса.
- Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.
- Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.
- Стало известно, что видеообращения Пушилина и Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.