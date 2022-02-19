Режим НС ввели у Ростовській області, 26 регіонів РФ готові прийняти евакуйованих

евакуйовані з ОРДЛО до Ростовської області, фото rostovgazeta

Режим надзвичайної ситуації запровадили у Ростовській області РФ через збільшення числа евакуйованих з ОРДЛО, їх готові прийняти 26 регіонів Росії.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, перший віце-губернатор області Ігор Гуськов, ТАСС із посиланням на джерело у владних структурах, Інтерфакс із посиланням на в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна

Деталі: Режим надзвичайної ситуації через зростання кількості евакуйованих з ОРДЛО вводиться в Ростовській області з 10:00 19 лютого, повідомив Голубєв.

Гуськов повідомив, що в області для евакуйованих утворили пункти тимчасового розміщення на 13 тис. осіб. За його словами, третина від загальної кількості розміщених у них "біженців" - це діти.

Більше двох десятків регіонів Росії готові прийняти евакуйованих з ОРДЛО, повідомив глава МНС Росії Олександр Чупріян.

"Наразі 26 регіонів нам надіслали списки, що вони готові (приймати евакуйованих). До речі, хочу зазначити, що РЖД, і ми з керівником Олегом Валентиновичем Білозеровим на цю тему зараз говорили, готові надавати сюди склади. Передислокуємо їх до інших суб'єктів РФ", - сказав Чупріян.

За його словами, зараз логістика опрацьовується.

За даними джерела ТАСС, понад 10 тис. людей вже прибули з ОРДЛО до Ростовської області після початку евакуації.

"Російський кордон перетнули понад 10,3 тис. осіб, серед них понад 4,5 тис. громадян Росії, понад 5,8 тис. громадян України, 23 громадянина інших держав", - сказав співрозмовник агентства.

Що передувало: 18 лютого Пушилін оголосив евакуацію мешканців ОРДО до Росії.

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з ОРДЛО, грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів.

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