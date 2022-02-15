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У ТКГ вимагають позачергову зустріч через рішення Держдуми 

Денис КарловськийВівторок, 15 лютого 2022, 18:20
У ТКГ вимагають позачергову зустріч через рішення Держдуми 
Засідання Держдуми РФ 15 лютого. Фото: пресслужба Держдуми

Українська делегація в Тристоронній контактній групі просить скликати позачергове засідання через рішення Держдуми визнати так звану "незалежність республік" Донбасу.

Джерело: telegram-канал української делегації в ТКГ

Дослівно: "У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ.".

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Передісторія: 

  • Опівдні 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до російського президента Володимира Путіна визнати так звану "незалежність від України" проросійських незаконних формувань на Донбасі.
  • Офіс президента прокоментував це рішення тим, що Росія зруйнує всі спроби налагодити дипломатичний шлях розв’язання війни на Донбасі, згідно з Мінськими угодами. У Міністерстві закордонних справ України попередили Росію, що визнання так званих "республік" в ОРДЛО спричинить заблокування виконання Мінських угод обома сторонами.
  • Згодом на рішення російських законодавців відреагував очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, сказавши, що фактично цим рішенням Росія висуне додаткові територіальні претензії до України, окрім анексованого Криму.
  • У США також вважають, що визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" фактично знищить Мінські угоди.
  • Увечері  15 лютого на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Путін відреагував на це звернення Держдуми. Він ухилився від прямої відповіді, але сказав, що Росії "доведеться зробити все, аби захистити Донбас від спроб влаштувати геноцид українським урядом".

Теми: Мінські угодиТКГОРДЛОДонбас
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