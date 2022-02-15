У ТКГ вимагають позачергову зустріч через рішення Держдуми 

Українська делегація в Тристоронній контактній групі просить скликати позачергове засідання через рішення Держдуми визнати так звану "незалежність республік" Донбасу.

Джерело: telegram-канал української делегації в ТКГ

Дослівно: "У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих "ЛДНР", делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ.".

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