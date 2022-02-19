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В штабе ООС назвали фейком сообщения об украинских снарядах в РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 14:52
В штабе ООС назвали фейком сообщения об украинских снарядах в РФ
пресс-центр ООС

В штабе ООС назвали фейком сообщения российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов в Ростовской области РФ.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации.

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При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов".

Детали: Пресс-центр ООС опубликовал сообщения российских СМИ о якобы попадании снарядов в Ростовской области с надписью "Фейк".

Что предшествовало: Ранее в субботу российские СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что около 04:00 мск (03:00 по Киеву – ред.) якобы снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту.

Позже российские СМИ сообщили якобы о втором снаряде, разорвавшемся в Ростовской области - тоже без доказательств и со ссылкой на источники. 

Темы: Объединенные силы на ДонбассеРосcия
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