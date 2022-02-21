Україна вимагає скликати Радбез ООН через дії Росії
Понеділок, 21 лютого 2022, 23:50
Україна звернулась до Організації Об’єднаних Націй із вимогою скликати Раду безпеки через визнання Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.
Джерело: twitter-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби
Пряма мова Кулеби: "Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернння вже передано в Радбез".
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Передісторія:
- Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Невдовзі очевидці на Донбасі почали говорити про величезні колони російської військової техніки та солдатів, які рухаються в напрямку лінії зіткнення із Збройними силами України.
- У Євросоюзі анонсували новий пакет санкцій за "визнання" незаконних формувань проросійських бойовиків на Донбасі. Очільник Єврокомісії Шарль Мішель заявив, що рішення Путіна є грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод.
- Сполучені Штати заявили, що невдовзі президент США Джо Байден оприлюднить указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, причетних до так званих "республік" на Донбасі. У Британії також пообіцяли розповісти 22 лютого про деталі санкцій проти Росії через рішення про "визнання" так званих "республік".
- Перед цим 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади. Формування бойовиків продовжують обстріли з важкої артилерії, зокрема в Новолуганському вбили 21 лютого цивільного мешканця. Увечері 21 лютого бойовики заявили, що нібито в центрі Луганська стався потужний вибух, внаслідок якого травмувалося двоє представників окупаційної адміністрації.
- Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.