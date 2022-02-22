Україна вимагає скликати Радбез ООН через дії Росії

Засідання Радбезу ООН 17 лютого 2022 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Україна звернулась до Організації Об’єднаних Націй із вимогою скликати Раду безпеки через визнання Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.

Джерело: twitter-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернння вже передано в Радбез".

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