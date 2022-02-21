Зеленський поговорив із Джонсоном і готує звернення

Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО обговорив агресію Росії з прем’єром Великобританії Борисом Джонсоном.

Джерело: Зеленський у Twitter

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan. Реклама: February 21, 2022

Деталі: Він також повідомив, що зараз готується звернення до українців.

Після цього в президента заплановані розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов ненадовго вийшов до преси і розповів, що засідання РНБО ще не закрите, і Раду нацбезпеки перевели у режим роботи 24/7.

Данілов також анонсував у найближчі години виступ президента Володимира Зеленського, де буде офіційна реакція Києва на рішення Путіна признати "Л/ДНР".

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