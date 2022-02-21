Зеленський поговорив із Джонсоном і готує звернення
Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО обговорив агресію Росії з прем’єром Великобританії Борисом Джонсоном.
Джерело: Зеленський у Twitter
Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan.Реклама:— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022
Деталі: Він також повідомив, що зараз готується звернення до українців.
Після цього в президента заплановані розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов ненадовго вийшов до преси і розповів, що засідання РНБО ще не закрите, і Раду нацбезпеки перевели у режим роботи 24/7.
Данілов також анонсував у найближчі години виступ президента Володимира Зеленського, де буде офіційна реакція Києва на рішення Путіна признати "Л/ДНР".
Передісторія:
- Російський президент Володимир Путін підписав указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". На тлі його рішення курс російського рубля до долара та євро "обвалився".
- Путін записав годинне відеозвернення до росіян де заявив, що Україна може повернути собі ядерну зброю та погрожувати всьому світові. Він також укотре повторив тези, що нібито сучасні межі України результат "помилкового" рішення більшовицьких керманичів.
- Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".
- Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.