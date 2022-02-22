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В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО

Елена РощинаВторник, 22 февраля 2022, 09:01
Госдума РФ, фото РИА Новости

Россия может признать псевдореспублики "ДНР-ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, считает глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с "соотечественниками" Леонид Калашников.

Источник: Интерфакс, РБК, ТАСС

Прямая речь Калашникова: "В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР..

Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже. А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции".

Детали: Калашников уверен, что "в течение дней это будет все уточнено и решено".

Позже он заявил: "Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей".

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила: "В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли".

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее говорил, что Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что перед определением признанных Россией границ ЛДНР необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе.

22 февраля Госдума РФ планирует ратифицировать "договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с ОРДЛО, которые Кремль называет "ДНР-ЛНР". Профильные комитеты Госдумы во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения.

От УП:  В незаконных "конституциях" самопровозглашенных "ЛНР-ДНР" о "границах" сказано одинаково размыто: что они существуют в границах, в которых они созданы.

Пункт 1 статьи 54 в "конституции ЛНР" гласит: "Территория Луганской народной республики определяется границами, существовавшими на день ее образования". Пункт 1 статьи 54 "конституции ДНР" гласит: "Территория Донецкой народной республики определяется границами, существовавшими на день ее образования".

Предыстория:

  • 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
  • После этого президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). 
  • Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
  • Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, когда ратифицирует так называемый "договор о дружбе" между "ЛНР" и "ДНР".

УП, обновлено
Темы: РосcияОРДЛОДонбассвойна


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