Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку бойовиків "ДНР" та "ЛНР"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія забезпечуватиме безпеку квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: РИА Новости з посиланням на Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами, в яких ми гарантуємо забезпечувати їхню безпеку. Думаю, що це всі розуміють".

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Що було раніше: Терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України та закликала Україну відвести війська.

Передісторія:

Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.

Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".

У Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати ОРДЛО. Зокрема, голова комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із "співвітчизниками" Леонід Калашников заявив, що Росія може визнати псевдореспубліки "ДНР-ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України. Водночас заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Климов раніше говорив, що Росія визнає так звані "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.

22 лютого Держдума РФ планує ратифікувати "договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО, які Кремль називає "ДНР-ЛНР". Профільні комітети Держдуми вранці 22 лютого одноголосно рекомендували нижній палаті ратифікувати угоди.