Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку бойовиків "ДНР" та "ЛНР"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія забезпечуватиме безпеку квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: РИА Новости з посиланням на Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами, в яких ми гарантуємо забезпечувати їхню безпеку. Думаю, що це всі розуміють".

Що було раніше: Терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України та закликала Україну відвести війська.

Передісторія: