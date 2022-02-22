Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 11:58
Сергей Лавров. Фото с Facebook МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".

Источник: РИА Новости со ссылкой на Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают".

Что было раньше: Террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины и призвала Украину отвести войска.  

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".
  • В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО. В частности  глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с "соотечественниками" Леонид Калашников заявил, что Россия может признать псевдореспублики "ДНР-ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее говорил, что Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены.
  • 22 февраля Госдума РФ планирует ратифицировать "договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с ОРДЛО, которые Кремль называет "ДНР-ЛНР". Профильные комитеты Госдумы утром 22 февраля единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения.

Темы: ЛавровРосcияоккупацияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

ПУТИН НАЧАЛ ВОЙНУ

видеоЗеленский обратился к гражданам России

видеоЗеленский: Мы усилили обороноспособность нашего государства

Новости 23 февраля: чрезвычайное положение в Украине, помощь украинской армии

В ОП завершилась встреча с бизнесменами

Без теста и самоизоляции: Кабмин упростил въезд для украинцев, возвращающихся домой

Все новости...
Лавров
Лавров подтвердил встречу с Блинкеном в Женеве
Лавров начал говорить с Западом на фене: "Пацан сказал - пацан сделал"
Лавров ждет отказа Украины от НАТО: "Этого хотят многие в Европе"
Последние новости
06:33
В Одессе и Мариуполе высаживается российский десант – СМИ
06:22
Байден: Народ Украины страдает от неоправданного нападения России, США отреагируют
06:21
Со стороны России Украину обстреливают ГРАДами
06:11
ЗЕЛЕНСКИЙ СЗЫВАЕТ СНБО, ВВЕДУТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – ДАНИЛОВ
06:05
Начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине – СМИ
05:53
В Киеве и Харькове начались ракетные удары
05:37
В ГОРОДАХ УКРАИНЫ СЛЫШНЫЕ ВЗРЫВЫ
04:55
ПУТИН НАЧАЛ ВОЙНУ
04:35
Временно закрыли аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья
04:15
Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – CNN
Все новости...