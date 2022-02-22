Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".

Источник: РИА Новости со ссылкой на Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают".

Что было раньше: Террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины и призвала Украину отвести войска.

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