Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".

Источник: РИА Новости со ссылкой на Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают".

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Что было раньше: Террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины и призвала Украину отвести войска.

Предыстория:

После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.

Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО. В частности глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с "соотечественниками" Леонид Калашников заявил, что Россия может признать псевдореспублики "ДНР-ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее говорил, что Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены.

22 февраля Госдума РФ планирует ратифицировать "договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с ОРДЛО, которые Кремль называет "ДНР-ЛНР". Профильные комитеты Госдумы утром 22 февраля единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения.