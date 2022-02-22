Українців закликали не публікувати фото і відео переміщення військової техніки

Військові закликали українців не фотографувати і не публікувати дані про військову техніку по країні та її переміщення.

Джерело: Генштаб у Twitter

Дослівно: "Не знімай та не публікуй переміщення військової техніки та її номери. Не допомагай ворогу".

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Деталі: Після того, як президент Росії вигнав окуповані території, очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

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