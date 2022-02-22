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Українців закликали не публікувати фото і відео переміщення військової техніки

Мазуренко Альона Вівторок, 22 лютого 2022, 18:08
фото: Генштаб

Військові закликали українців не фотографувати і не публікувати дані про військову техніку по країні та її переміщення.

Джерело: Генштаб у Twitter

Дослівно: "Не знімай та не публікуй переміщення військової техніки та її номери. Не допомагай ворогу".

Деталі: Після того, як президент Росії вигнав окуповані території, очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Передісторія: 

  • 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України. Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО після ратифікації так званого "договору про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР". 
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія забезпечуватиме безпеку квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР".
  • 22 лютого Держдума РФ та Рада федерації РФ одноголосно ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з окупованими Росією українськими районами ОРДЛО. 

Теми: Збройні силиУкраїна
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