Украинцев призвали не публиковать фото и видео перемещения военной техники
Вторник, 22 февраля 2022, 17:08
Военные призвали украинцев не фотографировать и не публиковать данные о военной технике по стране и ее перемещении.
Источник: Генштаб в Twitter
Дословно: "Не снимай и не публикуй перемещение военной техники и ее номера. Не помогай врагу".
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НАГАДУЄМО! #ЗСУ #UAF #AFU #СПРОТИВ pic.twitter.com/Pdg77DAPvX— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 22, 2022
Детали: После того, как президент России признал оккупированные территории, очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
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Предыстория:
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
- Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, когда ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность квази-республик "ЛНР" и "ДНР".
- 22 февраля Госдума РФ и Совет федерации РФ единогласно ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с оккупированными Россией украинскими районами ОРДЛО.