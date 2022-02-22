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Украинцев призвали не публиковать фото и видео перемещения военной техники

Алена МазуренкоВторник, 22 февраля 2022, 17:08
Украинцев призвали не публиковать фото и видео перемещения военной техники
фото: Генштаб

Военные призвали украинцев не фотографировать и не публиковать данные о военной технике по стране и ее перемещении.

Источник: Генштаб в Twitter

Дословно: "Не снимай и не публикуй перемещение военной техники и ее номера. Не помогай врагу".

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Детали: После того, как президент России признал оккупированные территории, очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

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Темы: Вооруженные силыУкраина
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