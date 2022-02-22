Економічний патріотизм: Зеленський анонсував зниження податків для бізнесу і на бензин

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму", що передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і зниження ПДВ нв бензин та дизельне паливо.

Джерело: відеозвернення президента 22 лютого

Пряма мова: "Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця, тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.

Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему.

Зниження ПДВ (податку на додану вартість - ред.) на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці".

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