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Економічний патріотизм: Зеленський анонсував зниження податків для бізнесу і на бензин

Альона Мазуренко Вівторок, 22 лютого 2022, 22:10
Економічний патріотизм: Зеленський анонсував зниження податків для бізнесу і на бензин
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму", що передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і зниження ПДВ нв бензин та дизельне паливо.

Джерело: відеозвернення президента 22 лютого

Пряма мова: "Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця, тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.

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Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему.

Зниження ПДВ (податку на додану вартість - ред.) на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський 23 лютого зустрінеться із топ-50 великого бізнесу. За словами Зеленського, бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, підіймати й зміцнювати Україну. 
  • Зеленський увечері 22 лютого звернувся до українців та оголосив, що підписав указ про мобілізацію резервістів до війська. Водночас він запевнив, що потреби в запровадженні воєнного стану та оголошенні загальної мобілізації немає.
  • Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.
  • Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях.
  • Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.

Теми: ЗеленськийекономікабензинПДВ
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