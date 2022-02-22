Економічний патріотизм: Зеленський анонсував зниження податків для бізнесу і на бензин

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму", що передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і зниження ПДВ нв бензин та дизельне паливо.

Джерело: відеозвернення президента 22 лютого

Пряма мова: "Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця, тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.

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Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему.

Зниження ПДВ (податку на додану вартість - ред.) на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках. Наша мета - здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці".

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