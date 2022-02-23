Верховна Рада схвалила санкції проти російських політиків, які визнали ОРДЛО
Верховна Рада пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити на 10 років санкції проти депутатів Держдуми Російської Федерації, політиків та чиновників Росії, причетних до визнання ОРДЛО.
Джерело: засідання парламенту 23 лютого
Деталі: "За" відповідну постанову проголосували 322 народних депутати.
Згідно з додатком, у санкційному списку – 351 особа.
Вказано, що у зв’язку з наявними і потенційними загрозами національним інтересам і національній безпеці України Верховна Рада схвалила та вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування до осіб, наведених у додатку до цієї постанови, таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій):
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
13) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
14) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
17) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
18) заборона на набуття у власність земельних ділянок;
19) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.
Передісторія:
- 21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
- Ці документи передбачають направлення на схід України російських військ нібито "для підтримки миру". Радфед дозволив Путіну використати армію за кордоном.
- США та європейські країни почали запроваджувати санкції проти Росії у відповідь на черговий акт агресії проти України.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш заявив, що розміщені без дозволу України російські військові на території Донецької та Луганської не є миротворцями.