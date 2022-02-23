Верховна Рада схвалила санкції проти російських політиків, які визнали ОРДЛО

Верховна Рада пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити на 10 років санкції проти депутатів Держдуми Російської Федерації, політиків та чиновників Росії, причетних до визнання ОРДЛО.

Джерело: засідання парламенту 23 лютого

Деталі: "За" відповідну постанову проголосували 322 народних депутати.

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Згідно з додатком, у санкційному списку – 351 особа.

Вказано, що у зв’язку з наявними і потенційними загрозами національним інтересам і національній безпеці України Верховна Рада схвалила та вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування до осіб, наведених у додатку до цієї постанови, таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій):

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

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2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

13) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

14) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

15) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

16) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

17) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

18) заборона на набуття у власність земельних ділянок;

19) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

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