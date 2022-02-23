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Верховная Рада одобрила санкции против российских политиков, признавших ОРДЛО

Валентина РоманенкоСреда, 23 февраля 2022, 11:34

Верховная Рада предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы Российской Федерации, политиков и чиновников России, причастных к признанию ОРДЛО.

Источник: заседание парламента 23 февраля

Детали: "За" соответствующее постановление проголосовали 322 народных депутата.

Согласно приложению, в санкционном списке – 351 человек.

Указано, что в связи с имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины Верховная Рада одобрила и вносит на рассмотрение СНБО предложения по применению к лицам, приведенным в приложении к этому постановлению, таким персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям) :

1) блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;

9) ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

10) полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему закону;

11) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

12) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

13) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

14) прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

15) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

16) аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;

17) лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

18) запрет на приобретение в собственность земельных участков;

19) другие санкции, отвечающие принципам их применения, установленным настоящим законом.

Предыстория: 

  • 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Эти документы предусматривают направление на восток Украины российских войск якобы "для поддержания мира". Совфед разрешил Путину использовать армию за границей.
  • США и европейские страны начали вводить санкции в отношении России в ответ на очередной акт агрессии против Украины.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что размещенные без разрешения Украины российские военные на территории Донецкой и Луганской областей не являются миротворцами.

Темы: ОРДЛОсанкцииРосcияВерховная Рада
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