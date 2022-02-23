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Данілов допустив введення комендантських годин, але "за необхідності"

Євген КізіловСереда, 23 лютого 2022, 11:33
Данілов допустив введення комендантських годин, але за необхідності
Олексій данілов, фото Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що в залежності від ситуації в окремих регіонах України можуть запроваджувати комендантські години.

Джерело: Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО у середу

Пряма мова: "В залежності від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, штаб може приймати ті чи інші рішення. За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити, але забезпечувати безпеку у разі необхідності – це наш обов'язок, це наше завдання".

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Деталі: Так він відповів на запитання журналіста, чи вводитимуть в регіонах Україні комендантські години.

На цьому ж засіданні Рада нацбезпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Передісторія:

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  • 21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками ОРДЛО Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником. Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Ці документи також передбачають направлення на схід України російських військ нібито "для підтримки миру".
  • США та європейські країни почали запроваджувати санкції проти Росії у відповідь на черговий акт агресії проти України.

Теми: РНБОДаніловвійнаРосія
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