Данілов допустив введення комендантських годин, але "за необхідності"
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що в залежності від ситуації в окремих регіонах України можуть запроваджувати комендантські години.
Джерело: Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО у середу
Пряма мова: "В залежності від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, штаб може приймати ті чи інші рішення. За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити, але забезпечувати безпеку у разі необхідності – це наш обов'язок, це наше завдання".
Деталі: Так він відповів на запитання журналіста, чи вводитимуть в регіонах Україні комендантські години.
На цьому ж засіданні Рада нацбезпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.
Передісторія:
- 21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками ОРДЛО Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником. Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
- Ці документи також передбачають направлення на схід України російських військ нібито "для підтримки миру".
- США та європейські країни почали запроваджувати санкції проти Росії у відповідь на черговий акт агресії проти України.