Данілов допустив введення комендантських годин, але "за необхідності"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що в залежності від ситуації в окремих регіонах України можуть запроваджувати комендантські години.

Джерело: Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО у середу

Пряма мова: "В залежності від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, штаб може приймати ті чи інші рішення. За необхідності. Ніхто не буде когось кошмарити, але забезпечувати безпеку у разі необхідності – це наш обов'язок, це наше завдання".

Деталі: Так він відповів на запитання журналіста, чи вводитимуть в регіонах Україні комендантські години.

На цьому ж засіданні Рада нацбезпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

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