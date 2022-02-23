Данилов допустил введение комендантских часов, но "при необходимости"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в зависимости от ситуации в отдельных регионах Украины могут вводить комендантские часы.

Источник: Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в среду

Прямая речь: "В зависимости от ситуации, которая будет на той или иной территории, штаб может принимать те или иные решения. При необходимости. Никто не будет кого-то кошмарить, но обеспечивать безопасность при необходимости – это наша обязанность, это наша задача".

Детали: Так он ответил на вопрос журналиста, будут ли вводить в регионах Украины комендантские часы.

На этом же заседании Совет нацбезопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

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