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Данилов допустил введение комендантских часов, но "при необходимости"

Евгений КизиловСреда, 23 февраля 2022, 12:33
Алексей данилов, фото Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в зависимости от ситуации в отдельных регионах Украины могут вводить комендантские часы.

Источник: Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в среду

Прямая речь: "В зависимости от ситуации, которая будет на той или иной территории, штаб может принимать те или иные решения. При необходимости. Никто не будет кого-то кошмарить, но обеспечивать безопасность при необходимости – это наша обязанность, это наша задача".

Детали: Так он ответил на вопрос журналиста, будут ли вводить в регионах Украины комендантские часы.

На этом же заседании Совет нацбезопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Предыстория: 

  • 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями ОРДЛО Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Эти документы также предусматривают направление на восток Украины российских войск якобы "для поддержания мира".
  • США и европейские страны начали вводить санкции в отношении России в ответ на очередной акт агрессии против Украины.

Темы: СНБОДаниловвойнаРосcия
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