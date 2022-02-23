Данилов допустил введение комендантских часов, но "при необходимости"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в зависимости от ситуации в отдельных регионах Украины могут вводить комендантские часы.
Источник: Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в среду
Прямая речь: "В зависимости от ситуации, которая будет на той или иной территории, штаб может принимать те или иные решения. При необходимости. Никто не будет кого-то кошмарить, но обеспечивать безопасность при необходимости – это наша обязанность, это наша задача".
Детали: Так он ответил на вопрос журналиста, будут ли вводить в регионах Украины комендантские часы.
На этом же заседании Совет нацбезопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.
Предыстория:
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями ОРДЛО Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Эти документы также предусматривают направление на восток Украины российских войск якобы "для поддержания мира".
- США и европейские страны начали вводить санкции в отношении России в ответ на очередной акт агрессии против Украины.