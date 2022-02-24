Аеропорт в Гостомелі захопили російські окупанти

Російські окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП.

Деталі: Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після запеклих боїв утратили контроль над аеропортом "Антонов".

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