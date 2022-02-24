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Аеропорт в Гостомелі захопили російські окупанти

Четвер, 24 лютого 2022, 19:25
Обстріли в Гостомелі удень 24 лютого

Російські окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП.

Деталі: Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після запеклих боїв утратили контроль над аеропортом "Антонов".

Передісторія:

  • Російські військові захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією. Під загрозою сховище ядерних відходів.
  • Близько 18 години за Києвом керівник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Крісто Грозєв повідомив, що зі Пскова в напрямку Києва летять 18 російських військово-транспортних літаків Іл-76.
  • З початку доби 24 лютого окупанти ведуть прицільний вогонь із гелікоптерів. Два російських гелікоптери збили підрозділи Збройних Сил. Американські журналісти повідомили згодом, що російські окупанти захопили злітно-посадкову смугу аеропорту.

Теми: КиївавіаРосіявійна
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