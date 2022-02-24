Аэропорт в Гостомеле захватили российские оккупанты
Четверг, 24 февраля 2022, 18:25
Российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП.
Детали: Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Антонов".
Реклама:
Предыстория:
- Российские военные захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Под угрозой хранилище ядерных отходов.
- Около 18 часов по Киеву руководитель международной группы журналистов-расследователей Кристо Грозев сообщил, что из Пскова в направлении Киева летят 18 российских военно-транспортных самолетов Ил-76.
- С начала суток 24 февраля оккупанты ведут прицельный огонь из вертолетов. Два российских вертолета сбили подразделения Вооруженных Сил. Американские журналисты сообщили позже, что российские оккупанты захватили взлетно-посадочную полосу аэропорта.