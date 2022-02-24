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Аэропорт в Гостомеле захватили российские оккупанты

Четверг, 24 февраля 2022, 18:25
Аэропорт в Гостомеле захватили российские оккупанты
Обстрелы в Гостомеле днем 24 февраля

Российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП.

Детали: Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Антонов".

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Предыстория:

  • Российские военные захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Под угрозой хранилище ядерных отходов.
  • Около 18 часов по Киеву руководитель международной группы журналистов-расследователей Кристо Грозев сообщил, что из Пскова в направлении Киева летят 18 российских военно-транспортных самолетов Ил-76.
  • С начала суток 24 февраля оккупанты ведут прицельный огонь из вертолетов. Два российских вертолета сбили подразделения Вооруженных Сил. Американские журналисты сообщили позже, что российские оккупанты захватили взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Темы: КиевавиаРосcиявойна
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