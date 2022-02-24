Аэропорт в Гостомеле захватили российские оккупанты

Российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП

Детали: Подоляк сообщил, что украинские подразделения Вооруженных Сил после сильных боев потеряли контроль над аэропортом "Антонов".

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