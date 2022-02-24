Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна б'ється за позиції в Гостомелі: там триває бій

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 22:07
ОБСТРІЛИ В ГОСТОМЕЛІ УДЕНЬ 24 ЛЮТОГО

Захисники України ведуть бій проти російських десантників за позиції у міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Джерело: співрозмовники "Української правди" неподалік від місця бою

Деталі: Місцеві розповідають, що вибухи біля Антонова лунають кілька разів раз в 3-4 хвилини.

Очевидці розповідають про зарево над містом.

Люди задля безпеки ховаються у підвалах.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський зазначив в ефірі "Україна 24", що українські захисники витіснили супротивника та зайняли вигідніші позиції, але запеклий бій все ще триває. 

Веніславський послався на дані розвідки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити дисант у Гостомелі. 

Наразі триває бій з передовою групою ворога.

Передісторія:

  • Станом на 19 годину 24 лютого окупанти захопили контроль над міжнародним аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.
  • Близько 18 години за Києвом керівник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Крісто Грозєв повідомив, що зі Пскова в напрямку Києва летять 18 російських військово-транспортних літаків Іл-76.
  • З початку доби 24 лютого окупанти ведуть прицільний вогонь із гелікоптерів. Два російських гелікоптери збили підрозділи Збройних Сил. Американські журналісти повідомили згодом, що російські окупанти захопили злітно-посадкову смугу аеропорту.
  • Російські військові захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією. Під загрозою сховище ядерних відходів.

Теми: війнаРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії

відеоВійська РФ знищили "Мрію": Укроборонпром обіцяє відновити за кошт окупанта

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Українська та російська сторони зустрінуться в районі річки Прип'ять

Медведчук втік

Росіяни захопили ще два цивільних українських судна

Усі новини...
війна
Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі десант – Резніков
Київ: людям за кілька годин роздали 10 тисяч автоматів для спротиву РФ
В Україні почалася комендантська година
Останні новини
19:58
Рятувальники звернулися до білоруських колег: Подайте голос протесту
19:37
Легендарний "Привид Києва" збив вже 10 ворожих літаків
19:23
ЄС вводить санкції проти Білорусі: зупиняє імпорт пального та не продаватиме технології
19:22
МОЗ запрошує іноземних медиків працювати в українських лікарнях
19:20
відео“Куди ви лізете?! Це злочин перед людством!”: Міхалок емоційно звернувся до білорусів
19:15
Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності
19:14
Окупанти у Криму збирають чоловіків на війну з Україною – Кримська платформа 
19:13
Зеленський про розмову з Лукашенком: Пояснив йому неможливість нашого зіткнення
19:12
У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik
19:11
ЄС підтримає Україну зброєю і вперше надасть летальну зброю третій країні
Усі новини...