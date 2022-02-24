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Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 22:07
ОБСТРЕЛЫ В ГОСТОМЕЛЕ ДНЕМ 24 ФЕВРАЛЯ

Защитники Украины ведут бой против российских десантников за позиции в международном аэропорту ГП "Антонов" в Гостомеле, расположенном менее чем в 10 км от Киева.

Источник: собеседники "Украинской правды" недалеко от места боя

Детали: Местные рассказывают, что взрывы возле Антонова раздаются несколько раз в 3-4 минуты.

Очевидцы рассказывают о зареве над городом.

Люди для безопасности скрываются в подвалах.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил в эфире "Украина 24", что украинские защитники вытеснили противника и заняли более выгодные позиции, но ожесточенный бой все еще продолжается.

Вениславский сослался на данные разведки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ не дали России высадить дисант в Гостомеле.

В настоящее время идет бой с передовой группой врага.

Предыстория:

  • По состоянию на 19.00 24 февраля российские оккупанты захватили контроль над международным аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле, который находится менее чем в 10 км от Киева.
  • Около 18 часов по Киеву руководитель международной группы журналистов-расследователей Кристо Грозев сообщил, что из Пскова в направлении Киева летят 18 российских военно-транспортных самолетов Ил-76.
  • С начала суток 24 февраля оккупанты ведут прицельный огонь из вертолетов. Два российских вертолета сбили подразделения Вооруженных Сил. Американские журналисты сообщили позже, что российские оккупанты захватили взлетно-посадочную полосу аэропорта.
  • Российские военные захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Под угрозой хранилище ядерных отходов.

Темы: войнаРосcияУкраина
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