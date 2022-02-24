Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой

Защитники Украины ведут бой против российских десантников за позиции в международном аэропорту ГП "Антонов" в Гостомеле, расположенном менее чем в 10 км от Киева.

Источник: собеседники "Украинской правды" недалеко от места боя

Детали: Местные рассказывают, что взрывы возле Антонова раздаются несколько раз в 3-4 минуты.

Очевидцы рассказывают о зареве над городом.

Люди для безопасности скрываются в подвалах.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил в эфире "Украина 24", что украинские защитники вытеснили противника и заняли более выгодные позиции, но ожесточенный бой все еще продолжается.

Вениславский сослался на данные разведки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ не дали России высадить дисант в Гостомеле.

В настоящее время идет бой с передовой группой врага.

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