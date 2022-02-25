ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине: уничтожены 20 танков, до 15 единиц техники

Русский танк на учениях в Беларуси. Фото: getty images

Подразделения Вооруженных Сил Украины остановили наступление российских войск в Черниговской области, уничтожив около 20 танков и до 15 единиц военной техники оккупантов.

Источник: Сухопутные силы ВСУ

Дословно: "Подразделения оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине.

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Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники".

Детали: Потери среди личного состава россиян уточняются.

ВСУ утверждают, что Чернигов держит оборону.

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Красным значком отмечено менское направление относительно Чернигова, Киева и госграницы с Беларусью и Россией Карта: Google maps

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