ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине: уничтожены 20 танков, до 15 единиц техники
Пятница, 25 февраля 2022, 12:22
Подразделения Вооруженных Сил Украины остановили наступление российских войск в Черниговской области, уничтожив около 20 танков и до 15 единиц военной техники оккупантов.
Источник: Сухопутные силы ВСУ
Дословно: "Подразделения оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине.
Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники".
Детали: Потери среди личного состава россиян уточняются.
ВСУ утверждают, что Чернигов держит оборону.
Предыстория:
- По состоянию на обед 25 февраля продолжаются боевые действия в пригородах Мариуполя, в Ровном объявили сигнал воздушной тревоги.
- В Киеве ожидают приближения оккупационных подразделений противника по правому берегу Днепра с севера: жителей столичной Оболони попросили находиться дома или в объектах укрытия.
- В северо-западных пригородах Киева идут ожесточенные бои.
- Британское министерство обороны считает, что Путин собирался оккупировать всю территорию Украины, однако за первый день вторжения он не достиг ни одной из запланированных целей.