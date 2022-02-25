ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине: уничтожены 20 танков, до 15 единиц техники

Русский танк на учениях в Беларуси. Фото: getty images

Подразделения Вооруженных Сил Украины остановили наступление российских войск в Черниговской области, уничтожив около 20 танков и до 15 единиц военной техники оккупантов.

Источник: Сухопутные силы ВСУ

Дословно: "Подразделения оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине.

Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники".

Детали: Потери среди личного состава россиян уточняются.

ВСУ утверждают, что Чернигов держит оборону.

Красным значком отмечено менское направление относительно Чернигова, Киева и госграницы с Беларусью и Россией Карта: Google maps

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