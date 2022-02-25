Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине: уничтожены 20 танков, до 15 единиц техники

Пятница, 25 февраля 2022, 11:22
ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине: уничтожены 20 танков, до 15 единиц техники
Русский танк на учениях в Беларуси. Фото: getty images

Подразделения Вооруженных Сил Украины остановили наступление российских войск в Черниговской области, уничтожив около 20 танков и до 15 единиц военной техники оккупантов.

Источник: Сухопутные силы ВСУ

Дословно: "Подразделения оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине.

Реклама:

Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники".

Детали: Потери среди личного состава россиян уточняются.

ВСУ утверждают, что Чернигов держит оборону.

ВИДЕО ДНЯ
Красным значком отмечено менское направление относительно Чернигова, Киева и госграницы с Беларусью и Россией
Красным значком отмечено менское направление относительно Чернигова, Киева и госграницы с Беларусью и Россией
Карта: Google maps

Предыстория:

  • По состоянию на обед 25 февраля продолжаются боевые действия в пригородах Мариуполя, в Ровном объявили сигнал воздушной тревоги.
  • В Киеве ожидают приближения оккупационных подразделений противника по правому берегу Днепра с севера: жителей столичной Оболони попросили находиться дома или в объектах укрытия.
  • В северо-западных пригородах Киева идут ожесточенные бои.
  • Британское министерство обороны считает, что Путин собирался оккупировать всю территорию Украины, однако за первый день вторжения он не достиг ни одной из запланированных целей.

Темы: РосcияЧерниговская областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Россия обстреляла Ворзель, попала в детдом с 50 детьми - Венедиктова
Зеленский – Путину: Давайте садиться за стол переговоров
Песков о заявлении Зеленского о нейтральном статусе: движение к позитиву
Враг обстрелял детский сад и жилой массив на Сумщине, пострадали дети
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: