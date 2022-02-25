ВСУ остановили наступление врага на Черниговщине: уничтожены 20 танков, до 15 единиц техники
Пятница, 25 февраля 2022, 11:22
Подразделения Вооруженных Сил Украины остановили наступление российских войск в Черниговской области, уничтожив около 20 танков и до 15 единиц военной техники оккупантов.
Источник: Сухопутные силы ВСУ
Дословно: "Подразделения оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине.
Реклама:
Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники".
Детали: Потери среди личного состава россиян уточняются.
ВСУ утверждают, что Чернигов держит оборону.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- По состоянию на обед 25 февраля продолжаются боевые действия в пригородах Мариуполя, в Ровном объявили сигнал воздушной тревоги.
- В Киеве ожидают приближения оккупационных подразделений противника по правому берегу Днепра с севера: жителей столичной Оболони попросили находиться дома или в объектах укрытия.
- В северо-западных пригородах Киева идут ожесточенные бои.
- Британское министерство обороны считает, что Путин собирался оккупировать всю территорию Украины, однако за первый день вторжения он не достиг ни одной из запланированных целей.