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Россия заблокировала судоходство вдоль украинского берега

Суббота, 26 февраля 2022, 13:20
Россия заблокировала судоходство вдоль украинского берега
Фото иллюстративное getty images

Российские оккупанты заблокировали судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно сообщение оккупантов: "Внимание! Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещен мероприятие в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза".

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Детали: Украинские пограничники добавили, что перед этим в небе Измаильский отряд пограничников зафиксировал активность вражеских дронов в 1 км от побережья Одесской области и устья Дуная.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 февраля российские снаряды попали в гражданские суда под флагами Румынии и Панамы поблизости украинского побережья. 24 февраля российская бомба попала в турецкий корабль.
  • 25 февраля 13 пограничников оказали ожесточенное сопротивление русским оккупантам на острове Змеиный.

Темы: Черное морефлот
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