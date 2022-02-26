Россия заблокировала судоходство вдоль украинского берега

Российские оккупанты заблокировали судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно сообщение оккупантов: "Внимание! Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещен мероприятие в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза".

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Детали: Украинские пограничники добавили, что перед этим в небе Измаильский отряд пограничников зафиксировал активность вражеских дронов в 1 км от побережья Одесской области и устья Дуная.

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