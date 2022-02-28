Захисники Зміїного: прикордонники спробують отримати списки полонених

Державна прикордонна служба планує через міжнародні гуманітарні організації спробувати отримати списки захисників острова Зміїний, які можуть бути в полоні, як про це заявляли російські ЗМІ.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Демченко уточнив, що з відео, оприлюднених російськими медіа, вдалося дійсно впізнати низку військовослужбовців з особового складу захисників Зміїного, проте точна кількість захоплених у полон, невідома. Також невідомо, чи були серед захисників острова загиблі, оскільки територія Зміїного наразі контролюється ворогом.

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Водночас пресслужба ВМС ЗСУ поширила повідомлення з вимогою до РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України.

Там спростовують меседж російської пропаганди начебто влада України "забула" чи "поховала" своїх підлеглих.

У ВМС нагадують, що морпіхи та прикордонники сміливо двічі відбили напади російських окупантів на Зміїний. За словами пресцентру ВМС ЗСУ, через брак боєкомплекту вони не змогли продовжити захист острова.

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У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени, тощо.

Відповідно зв'язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. Постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями.

Більше того, 26 лютого під час виконання такої гуманітарної місії в районі острова Зміїний російські військові кораблі захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Знати більше: "Русский корабль, иди на х.й!": захисники Зміїного відповіли ворогові

Передісторія:

Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі. Російські ЗМІ повідомили, що 82 захисники Зміїного острова були доставлені на причал Морвокзалу окупованого Севастополя.

Держприкордонслужба не називала загальної кількості своїх бійців на острові. Президент України Володимир Зеленський 25 лютого повідомив, що, за його даними, прикордонників було 13, і всі вони загинули.