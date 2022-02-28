Защитники Змеиного: пограничники попытаются получить списки пленных
Государственная пограничная служба планирует через международные гуманитарные организации попытаться получить списки защитников острова Змеиный, которые могут быть в плену, как об этом заявляли российские СМИ.
Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"
Детали: Демченко уточнил, что из видео, обнародованных российскими медиа, удалось действительно узнать ряд военнослужащих из личного состава защитников Змеиного, однако точное количество захваченных в плен неизвестно. Также неизвестно, были ли среди защитников острова погибшие, поскольку территория Змеиного контролируется врагом.
В то же время, прессслужба ВМС ВСУ распространила сообщения с требованием к РФ немедленного увольнения незаконно захваченных граждан Украины.
Там опровергают месседж российской пропаганды якобы власти Украины "забыли" или "похоронили" своих подчиненных.
В ВМС напоминают, что морпехи и пограничники смело дважды отразили нападения российских окупантов на Змеиный. По словам пресс-центра ВМС ВСУ, из-за нехватки боекомплекта они не смогли продолжить защиту острова.
В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т.д.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. Постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить помощь.
Более того, 26 февраля при выполнении такой гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российские военные корабли захватили гражданское спасательное судно "Сапфир".
Знать больше: "Русский корабель, иди на х.й!": защитники Змеиного ответили врагу
Предыстория:
- Государственная пограничная служба и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили, что 82 защитника Змеиного острова были доставлены на причал Морвокзала оккупированного Севастополя.
- Госпогранслужба не называла общего количества своих бойцов на острове. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля сообщил, что по его данным, пограничников было 13, и все они погибли.