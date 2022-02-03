17 людей померли від отруєного кокаїну в Буенос-Айрес, понад 50 — у лікарні

Щонайменше 17 людей померли в Аргентині після вживання кокаїну, що, ймовірно, містив отруту.

Джерело: Reuters

Деталі: Джерело в уряді повідомило Reuters, що ще 56 людей госпіталізовано і ще більше людей звертаються за медичною допомогою у восьми муніципалітетах провінції Буенос-Айрес через токсичний кокаїн.

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Джерело повідомило, що кількість загиблих - нині в містах Херлінгем, Сан-Мартін і Трес-де-Фебреро - вірогідно, ростиме.

Як ідеться в заяві місцевого міністерства охорони здоров'я провінції, чиновники вважають, що деякі жертв страждали від опіоїдної інтоксикації.

Уряд Трес-де-Фебреро заявив, що йому відомо про людей, які серйозно постраждали через "імовірно фальсифікований кокаїн", і працює зі службами екстреної допомоги та лікарнями, щоб запобігти смертям.

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Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що кокаїн "розбавлила" токсичною речовиною, ймовірно, банда наркоторговців.

Провінційні сили безпеки затримали кілька людей, підозрюваних у продажу наркотиків, після того, як у середу сталися перші смертельні випадки.

Міністр безпеки провінції Серджіо Берні повідомив, що очікуються результати лабораторних досліджень та результати розслідування щодо затриманих.