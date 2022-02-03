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У Німеччині готують рекомендацію четвертої дози вакцини

Четвер, 3 лютого 2022, 09:27
Центр вакцинації у Берліні, фото Getty Images

Експерти німецької Постійної комісії з вакцинації (STICO) планують найближчим часом запропонувати вводити четверту дозу вакцин проти коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це глава комісії Томас Мартенс сказав в інтев’ю газетам медіагрупи Funke.

Мартенс пояснив, останні дані з Ізраїлю свідчать про те, що четверта доза показала "деяке покращення захисту від інфекції і більш значне поліпшення захисту від важкого перебігу захворювання".

Відтак, Stiko невдовзі випустить свою рекомендацію щодо цього. Йдеться про другу ревакцинацію існуючими мРНК-вакцинами.

"Щодо вакцин, які були адаптовані до варіанту "Омікрон", то комісія має спочатку дочекатися даних клінічних досліджень Moderna та Biontech/Pfizer", - продовжив Мертенс. 

В Ізраїлі вже сотні тисяч людей отримали четверте щеплення. 

Нагадаємо, 2 лютого у Німеччині зафіксували новий рекорд поширення випадків коронавірусу за добу - 208 498.

Тим не менш, міністр юстиції Марко Бушманн заявив, що багато обмежень у країні можуть бути скасовані наступного місяця. Це залежить від того, чи зменшиться кількість випадків захворювання з середини лютого.

Теми: вакцинаціяНімеччинакоронавірусCovid-2019
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