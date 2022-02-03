Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии готовят рекомендацию четвертой дозы вакцины

Четверг, 3 февраля 2022, 08:27
В Германии готовят рекомендацию четвертой дозы вакцины
Центр вакцинации в Берлине, фото Getty Images

Эксперты немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STICO) планируют в ближайшее время предложить ввести четвертую дозу вакцин против коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом глава комиссии Томас Мартенс сказал в интервью газетам медиагруппы Funke.

Мартенс пояснил, что последние данные из Израиля свидетельствуют о том, что четвертая доза показала "некоторое улучшение защиты от инфекции и более значительное улучшение защиты от тяжелого течения заболевания".

Реклама:

ледовательно, Stiko вскоре выпустит свою рекомендацию по этому поводу. Речь идет о второй ревакцинации существующими мРНК-вакцинами.

"Что касается вакцин, адаптированных к варианту "Омикрон", то комиссия должна сначала дождаться данных клинических исследований Moderna и Biontech/Pfizer", - продолжил Мертенс.

В Израиле уже сотни тысяч человек получили четвертую прививку.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 2 февраля в Германии зафиксировали новый рекорд распространения случаев коронавируса за сутки – 208 498.

Тем не менее, министр юстиции Марко Бушманн заявил, что многие ограничения в стране могут быть отменены в следующем месяце. Это зависит от того, уменьшится ли количество случаев заболевания с середины февраля.

Темы: вакцинацияГерманиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: