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В Германии готовят рекомендацию четвертой дозы вакцины

Четверг, 3 февраля 2022, 09:27
Центр вакцинации в Берлине, фото Getty Images

Эксперты немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STICO) планируют в ближайшее время предложить ввести четвертую дозу вакцин против коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом глава комиссии Томас Мартенс сказал в интервью газетам медиагруппы Funke.

Мартенс пояснил, что последние данные из Израиля свидетельствуют о том, что четвертая доза показала "некоторое улучшение защиты от инфекции и более значительное улучшение защиты от тяжелого течения заболевания".

ледовательно, Stiko вскоре выпустит свою рекомендацию по этому поводу. Речь идет о второй ревакцинации существующими мРНК-вакцинами.

"Что касается вакцин, адаптированных к варианту "Омикрон", то комиссия должна сначала дождаться данных клинических исследований Moderna и Biontech/Pfizer", - продолжил Мертенс.

В Израиле уже сотни тысяч человек получили четвертую прививку.

Напомним, 2 февраля в Германии зафиксировали новый рекорд распространения случаев коронавируса за сутки – 208 498.

Тем не менее, министр юстиции Марко Бушманн заявил, что многие ограничения в стране могут быть отменены в следующем месяце. Это зависит от того, уменьшится ли количество случаев заболевания с середины февраля.

Темы: вакцинацияГерманиякоронавирусCovid-2019


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