Судно з нафтою вибухнуло біля берегів Нігерії

Нафтовидобувне судно Trinity Spirit вибухнуло біля берегів Нігерії, на момент аварії на борту було 10 членів екіпажу.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву компанії Shebah Exploration & Production Co., яка орендує це судно

Деталі: Судно вибухнуло вранці 2 січня, але станом на ранок 3 січня все ще горіло.

Реклама:

У Shebah Exploration & Production Co. зазначили, що інформації про загиблих поки що немає, але на борту судна, коли воно вибухнуло, перебували 10 членів екіпажу.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago #oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV

Компанія заявила, що розслідує причину вибуху.

Видання зазначає, що невідомо скільки сирої нафти зберігалося на Trinity Spirit.

Environmental disaster of epic proportions in #Nigeria. The #TrinitySpirit, an oil tanker capable of carrying 2 million barrels of oil, exploded in the #Ukpokiti field. #Africa #Escravos #oil #Petrol #FPSO pic.twitter.com/sDKkZmfka2