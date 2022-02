Судно с нефтью взорвалось у берегов Нигерии

Нефтедобывающее судно Trinity Spirit взорвалось у берегов Нигерии, в момент аварии на борту находилось 10 членов экипажа.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление компании Shebah Exploration & Production Co., у которой это судно находится в аренде

Детали: Судно взорвалось утром 2 января, но по состоянию на утро 3 января все еще продолжало гореть.

В Shebah Exploration & Production Co. отметили, что информации о погибших пока нет, но на борту судна, когда оно взорвалось, находились 10 членов экипажа.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago #oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV

Компания заявила, что расследует причину взрыва.

Издание отмечает, что неизвестно, сколько сырой нефти хранилось на Trinity Spirit.

Environmental disaster of epic proportions in #Nigeria. The #TrinitySpirit, an oil tanker capable of carrying 2 million barrels of oil, exploded in the #Ukpokiti field. #Africa #Escravos #oil #Petrol #FPSO pic.twitter.com/sDKkZmfka2